El exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, será el nuevo coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, según una resolución firmada el jueves por la intendenta Carolina Cosse.

En la presentación del equipo de gobierno, en octubre del año pasado, Ferreri, quien fue primer suplente de Daniel Martínez durante la campaña departamental, estuvo sentado en primera fila y la intendenta de Montevideo adelantó el rol que cumpliría en el gobierno departamental, a pesar de no integrar el gabinete. Antes de comenzar su discurso agradeció su presencia y dijo que trabajaría “en todo lo que tiene que ver con promoción de inversiones y varias iniciativas más”.

Pedido de informes

Los ediles de la Lista 40 del Partido Nacional realizarán este lunes un pedido de informes a la intendenta de Montevideo para conocer el detalle de las contrataciones directas. Uno de los promotores de la iniciativa, el edil Fabián Bravetti, dijo a la diaria que presentarán el pedido de informes porque les llama la atención el “pasado militante y frenteamplista de quienes son designados, que además ninguno gana por debajo de los 140.000 pesos. Entendemos que están haciendo de la intendencia una cueva frenteamplista”, apuntó.

Además, dijo que quieren conocer de primera mano el listado de todos los asesores de la intendenta, si existen cargos de confianza de carácter honorario y si perciben algún tipo de viático y cuántos nuevos funcionarios han ingresado desde la asunción de la nueva administración. “Queremos saber porque vemos un manejo de la intendencia al servicio de un partido político con los aportes de todos”, sostuvo.

Asimismo, el edil dijo que personalmente quiere saber cuánto dinero está destinando al equipo de comunicación personal de la intendenta. “Se pasea por todos lados con cuatro o cinco camarógrafos como si fuera un reality show. Eso también es todo plata”, apuntó.

Bravetti dijo que si bien la intendenta adelantó que contrataría a Ferreri en la asunción del gabinete, “no quedó del todo claro el lugar que iba a ocupar”, y dijo que también se trata de “un tema de oportunidad”. “La intendenta armó un gabinete que tiene 34 personas de confianza de primera línea”, dijo Bravetti en referencia a los directores, y agregó que lo que quieren saber es “si son necesarias todas estas contrataciones que se han venido dando y qué tarea van a cumplir”.

El edil frenteamplista Nicolás Lasa (Partido Socialista) dijo a la diaria que el pedido de informes es un recurso que tiene constitucionalmente la oposición y, por lo tanto, considera que es válido que ejerza su rol de contralor del gobierno departamental de esa manera. De todas formas, precisó que este gabinete no es más grande que el anterior. “No es que se crearon departamentos y divisiones. Eso no sucedió”, apuntó.

En cuanto a la situación de Ferreri, Lasa dijo que su designación “se responde sola: tiene competencias técnicas, académicas y antecedentes para hacer una tarea que es muy complicada”. El edil del Frente Amplio explicó que Ferreri deberá conseguir inversiones para mejorar el rendimiento presupuestal de la comuna, en el marco de una reducción de 487 millones de pesos que “el gobierno nacional le recortó a la intendencia” y en el actual contexto socioeconómico derivado de la pandemia.

Por otra parte, Lasa dijo que la Intendencia de Montevideo tiene en su agenda hacer una revisión de su estructura durante los cinco años de gestión. “En el arranque, por todas las particularidades que tuvo el año pasado, no se hizo una revisión de la estructura, pero se prevé hacerla en los años siguientes, para ver si la estructura es la más funcional para perseguir los objetivos que tiene la intendencia. No hay que perder de vista que las realidades van cambiando en función de cómo van sucediendo las cosas: no es lo mismo la intendencia con un gobierno nacional que hacía las cosas que tenía que hacer que una intendencia en este contexto”, afirmó.