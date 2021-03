Luego de que la diaria informara que el policía protagonista de video de abuso policial fue quien le disparó a Fiorella Buzeta en 2004, cuando ambos tenían 13 años, la ahora edila del Frente Amplio emitió su opinión en las redes sociales. Según escribió, “lo grave del suceso no es la vinculación particular con el hecho sucedido hace tantos años atrás, sino la actuación de abuso policial repetida y la reproducción de violencia en nuestra sociedad”.

Leé más sobre esto: Investigan por abuso policial a efectivos que obligaron a un hombre a borrar un video y lo golpearon

Para Buzeta “lo grave es el ejercicio sistemático de violencia que recae, sobre todo, en la población empobrecida”, y a su entender el foco debe estar en entender de dónde proviene el “abuso policial sistemático y quiénes son los responsables de darles la posibilidad de ejercer el uso de la fuerza a personas violentas”.

Para la edila corresponde que el Ministerio del Interior “se haga responsable y responda qué formación y control policial tiene y piensa desarrollar”, además de explicitar “cuál es su enfoque de seguridad” que, a su entender, con la intención de “recuperar la fuerza policial” genera “más miedo y bronca en la sociedad, incitando al odio y la violencia, aumentando las brechas”.

En otro pasaje de su publicación, Buzeta comenta que “los responsables, con cargos políticos, son quienes deben responder por los infinitos sucesos de abuso policial que se vienen desarrollando. Debemos saber qué políticas públicas de seguridad se van a implementar, cuáles son los marcos legales, y los protocolos que amparan el abuso de la fuerza”.

Además, hizo referencia al conjunto de sindicatos policiales, que condenaron el episodio de Pocitos. La edila aseguró que confía “en que la mayoría de los y las policías trabajan responsablemente, con vocación y convicción”, pero subrayó que se debe “condenar y sancionar a quienes ejercen violencia... Y eso no es sólo responsabilidad de la sociedad, sino de todo el sistema policial”.

Asimismo, Buzeta opina que la ley de urgente consideración habilitó “un cambio en el ejercicio de la violencia de los policías hacia la ciudadanía”. En ese sentido, hizo referencia a las firmas que se juntan para habilitar un referéndum sobre la ley y afirmó que busca “visibilizar y transparentar las medidas represivas que se votaron de urgente consideración para que haya al menos una discusión amplia y participativa, que le permita a la ciudadanía opinar y definir en qué modelo de sociedad quiere vivir”.

Buzeta también fue crítica con los medios de comunicación y se preguntó sobre la exposición que tienen las víctimas en comparación con los que ejercen la violencia. “El énfasis debe estar puesto en el sistema y en quienes toman las decisiones, no en las víctimas, para revictimizarnos, exponernos y hacer una novela de los hechos sucedidos”, escribió.

En particular hizo referencia al episodio que vivió en el liceo y aventuró que “si se hubiese puesto foco en la vida del agresor, quizá hoy, no estaríamos contando este suceso”. Finalizó su publicación aclarando que “hace años” no está en el “lugar de víctima”: “Hoy soy una mujer política, y desde ese lugar aporto a la sociedad que quiero. Una sociedad que tiene que aprender a gestionar su violencia”.