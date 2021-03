En la sesión del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) de este lunes se resolvió formalmente aplazar la elección del nuevo directorio, que estaba prevista para el sábado pasado, pero como consecuencia de la situación sanitaria no se pudo celebrar.

El presidente del Directorio, Pablo Iturralde, explicó a la diaria que la Convención Nacional pasó a cuarto intermedio y las elecciones se postergarán para luego de la semana de Turismo. El lunes 5 de abril, el directorio fijará una nueva fecha, que, según dijo Iturralde, probablemente será el sábado 10 o el 17 de abril.

En cuanto a los protocolos para llevar adelante la elección, Iturralde dijo que está “todo establecido” y explicó que “va a haber al menos una mesa en cada uno de los departamentos y no va a haber actividad presencial en ningún lugar. Se va a entrar a votar de a uno y se va a salir”, explicó. La Convención sesionará virtualmente a las 9.00, luego se instalará un cuarto intermedio para votar, entre las 10.00 y las 18.00, y posteriormente se procederá al conteo de votos.

“Yo formalmente no soy candidato, algunos compañeros me han dicho que me van a ofrecer encabezar las listas”, dijo Iturralde. Según supo la diaria, existe consenso en el PN para que Iturralde presida el nuevo directorio. Por otra parte, en las elecciones se presentarán dos listas, ya que el senador Jorge Gandini presentó una lista de su sector, Por la Patria, con candidatos para integrar el directorio, pero apoyará a Iturralde a la presidencia.

