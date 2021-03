Legisladores de todos los partidos congratularon al frenteamplista Alfredo Fratti, quien asumió este lunes la presidencia de la Cámara de Diputados. El novel presidente de la cámara baja es diputado por el Movimiento de Participación Popular (MPP). En el período pasado, en 2015, compitió por la Intendencia de Cerro Largo, pero tras perder en las elecciones asumió la banca parlamentaria. Antes se había desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Carnes (2005-2015).

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Cecilia Bottino destacó la decisión de su sector de otorgarle a Fratti “una tarea militante, pero con muchísima responsabilidad, a la que hacemos frente con un hombre del interior que, conjuntamente con quien habla, proviene del interior más alejado, un hombre que es de la frontera”. Agregó que confía en que Fratti tendrá en cuenta “a los más humildes, a los más alejados y a aquellos que no tienen voz ni espacio en estos ámbitos”.

El nacionalista Rodrigo Goñi dijo que conoce a Fratti desde hace diez años, cuando ambos integraban la Junta del Instituto Nacional de Carnes, lo que le permite “acreditar de alguna manera sus probadas condiciones, capacidades y virtudes para un cargo de esta envergadura”. Destacó su “honestidad intelectual, su franqueza para el debate, para tomar decisiones y decir que no”. “Te mereces un cargo de esta naturaleza y puedo decir con serenidad que el cuerpo también”, concluyó.

En su discurso, Fratti agradeció a su “querida Cuchilla Grande de la décima sección de Cerro Largo”, “pago que me vio crecer”. Sostuvo que el Parlamento tiene que estar abierto a la población y manifestó que su presidencia siempre estará dispuesta “al intercambio abierto, al debate franco y a la búsqueda de acuerdos que se orienten al bien común”.

Leé más sobre esto: [Alfredo Fratti: no estamos transmitiendo bien lo que hacemos en el Parlamento](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/1/alfredo-fratti-no-estamos-transmitiendo-bien-lo-que-hacemos-en-el-parlamento/]

“La democracia es un sistema lábil, por eso su supervivencia nunca está garantizada. A la democracia hay que cultivarla cotidianamente. Como eso exige negociación, compromiso y concesiones, los reveses son inevitables, y las victorias, siempre parciales”, apuntó, y agregó que “la democracia es como el amor: hay que regarlo todos los días para que florezca y permanezca vivo”.

Fratti advirtió que la sociedad concibe el Parlamento como “un espejo en que espera verse reflejada” y, en ese sentido, sostuvo que es necesario “estar a la altura”. “Hemos hecho muchos esfuerzos para que la gente venga al Parlamento, pero quizás es hora de que el Parlamento vaya hacia la gente”, acotó. En esa línea, sostuvo que el Parlamento tiene que “estar presente en todo el territorio”, “cerca de los diferentes sectores sociales y productivos, tomar el pulso al país a cada momento y estar abierto a conocer las distintas visiones y sensibilidades que sobre cada tema puedan expresarse, sobre todo en los pagos chicos”.

“Quiero impulsar un Parlamento más cercano a la gente, o intentar que nuestros compatriotas lo sientan como propio. A mí me ha pasado venir por el túnel a la sesión, con el orden del día en la mano, y algunas veces sé que vamos a trabajar sobre temas que no son la prioridad de mis mandantes; es decir, cuando llego a mi departamento parece que anduve por una calle paralela a los sentimientos de mis conciudadanos. Tenemos que hacer entender a quienes no gustan de la política que las decisiones que aquí se toman van a afectar su vida, para bien o para mal, guste o no; por lo tanto, sería saludable participar más como sociedad en las decisiones”, afirmó.

Propuestas

Destacó que tuvo una “muy adecuada” transición con Lema y adelantó que es “de orden” continuar con el Programa de Modernización Legislativa y el Programa de Participación Ciudadana. En esa línea, se solicitará la participación de la Universidad de la República para ayudar “al mejor éxito” de estos programas.

Asimismo, adelantó que el miércoles se reunirá con las autoridades de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados “para que nos ayuden a difundir las sesiones de la cámara, así como el trabajo de las comisiones. La ciudadanía toda merece tener la oportunidad de tener disponible en su televisor todo lo que aquí se realiza”, apuntó.

Fratti sostuvo que usará “las herramientas” de la Escuela de Gobierno para hacer eventos sobre “problemáticas puntuales, que no tienen trascendencia nacional, pero que son de extrema importancia para esos pobladores”. Por ejemplo, en marzo se realizará una actividad sobre la cuenca de la laguna Merín y otra sobre seguridad social en Durazno. Las visitas al interior serán “debidamente” coordinadas con los representantes departamentales y los intendentes.

Otra de las propuestas de Fratti es coordinar con cada comisión la “presencia física” en los departamentos, “como una alternativa de acercamiento”, ya que consideró que “es importante que haya una fuerte visualización de nuestro trabajo en las comisiones”.