Este lunes se realizó el recambio de la presidencia de la Cámara de Diputados: el nacionalista Martín Lema dejó su cargo y en su lugar asumió el frenteamplista Alfredo Fratti. Durante la sesión, legisladores de todos los partidos manifestaron su apoyo a Fratti y destacaron el trabajo de Lema.

No obstante, en su intervención la diputada del Frente Amplio (FA) Verónica Mato sostuvo que no quería ser “hipócrita”. “Vos me demostraste lo solas que estamos las mujeres políticas en esta cámara y me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política, lo que es ir a un lugar y al otro y que te reconozcan porque un señor te hizo callar”, sostuvo en referencia a una sesión del año pasado en la que Lema la interrumpió y le quitó el uso de la palabra luego de que dijera que la “voz de las parlamentarias no era escuchada” en la cámara baja y preguntara a “los varones cómo se sienten cuando sus pares ejercen violencia física y sexual”.

“Como tú bien dijiste: uno no puede dejar de ser quien es. Lamentablemente el machismo es una realidad en este país, así que espero que en esta presidencia luchemos también para que el micromachismo se vaya de esta cámara”, concluyó su intervención Mato.

Antes de la intervención de Mato, Lema había agradecido a todos los legisladores por los “debates apasionados”, bajo las “premisas de tolerancia y respeto”. Agradeció al Partido Nacional y dijo que él sentía como propios los valores de su fuerza política; destacó que Fratti va a “representar sus valores frenteamplistas, y hace bien, porque uno cuando se sienta allá arriba no puede dejar de ser quien es”.

A su turno, la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez se refirió a los dichos de Mato y manifestó su apoyo a Lema: “Escuché algún comentario, por supuesto que aislado, sobre algo con lo que no estoy de acuerdo. Creo que hay algo que te define, Martín, y es justamente lo respetuoso que sos, y lo que has hecho en esta cámara a modo de igualdad con todos los integrantes, con todos los legisladores. Acá nadie por ser hombre o mujer tiene distinta atención y justamente es la tarea legislativa lo que hace que uno resalte en la tarea. Es por un tema de capacidad de trabajo y no por un tema de género. Así que lo que es injusto me gusta también resaltarlo”.

Por su parte, la nacionalista Carmen Tort le deseó un buen año de trabajo a Fratti y dijo que se veía “tentada” a intervenir en el debate “de las cuestiones de género y, por supuesto, de género y violencia en Cerro Largo”, pero prefirió no hacerlo. “Hoy es tu día, que nada lo empañe”.