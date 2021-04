En un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, donde se encuentra aislado por estar enfermo de covid-19, el presidente argentino, Alberto Fernández, emitió este miércoles un mensaje en el que comunicó las nuevas medidas adoptadas por el gobierno en conjunto con las autoridades provinciales para contener la segunda ola de contagios por coronavirus.

El mandatario de 62 años informó que a partir de la hora 0.00 del sábado y hasta el 30 de abril, la circulación nocturna en las zonas más afectadas por los contagios se verá restringida entre la medianoche y las 6.00, a la vez que se reforzarán los controles para el transporte público, que será exclusivo para trabajadores esenciales y para todos los integrantes de la comunidad educativa, que seguirán teniendo clases presenciales.

“Me preocupa el relajamiento social”, expresó Fernández, de acuerdo a lo que informó Página 12. “No me gusta que se haga política con la pandemia, que es una amenaza feroz que toda la humanidad afronta. La pandemia continúa, está volviendo con más rigor. Sólo en los últimos siete días, los casos aumentaron 36% en todo el territorio y 56% sólo en el área metropolitana de Buenos Aires”, dijo. El presidente se refirió al plan de vacunación: “Ya hemos superado los cuatro millones de dosis aplicadas y arribaron al país siete millones de vacunas”, dijo, y pidió a la población seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios.

Por su parte, en las zonas con más focos de contagios los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 23.00 y también se suspenderán las actividades de los casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se cancelará, además, la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados con más de diez personas.

“Estamos en una pandemia. El mundo está afectado por ella. Semejante catástrofe no puede volverse una miserable disputa política. Nada me importa más que la salud de nuestra gente. Vuelvo a llamarlos a la reflexión y a convocarlos a enfrentar este momento unidos, más allá de cualquier diferencia política e ideológica. Debemos cuidarnos colectivamente”, agregó el presidente argentino. Además, no estarán permitidos los viajes turísticos hacia el exterior, se suspenderán en todo el país los viajes grupales de egresados y egresadas y no se podrán hacer actividades sociales en domicilios particulares.

Paralelamente, de acuerdo a lo que informó la agencia de noticias Télam, en las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario será facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Esto se debe a que es del resorte exclusivo de las provincias monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación.