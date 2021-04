En la mañana de este viernes el presidente argentino, Alberto Fernández, recibirá en la residencia de Olivos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este último le solicitara una reunión para hablar sobre las medidas comunicadas por el mandatario en la noche del miércoles, tendientes a contener la ola de contagios de coronavirus que hay en el país, particularmente en la capital y en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Antes de que se confirmara la reunión, Rodríguez Larreta realizó una conferencia de prensa en la que fustigó las medidas adoptadas por Fernández e incluso anunció que iba a presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema por la decisión del Ejecutivo de suspender las clases presenciales por dos semanas. Esta acción quedó en suspenso a la espera de lo que suceda en la conversación entre los dos jerarcas.

“El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada”, dijo Rodríguez Larreta, quien además se quejó porque las medidas fueron tomadas en forma inconsulta. “El gobierno nacional decidió romper el mecanismo de diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año. Quiero ser claro: no fuimos consultados sobre ninguna de las medidas que se tomaron. Es inexplicable que haya sido así, más cuando veníamos teniendo reuniones constantes durante los últimos días para hablar de qué medidas podíamos tomar para frenar la suba de casos”, expresó el referente de la oposición macrista.

El jefe de gobierno porteño aclaró que su gestión hubiese esperado “al menos diez días para evaluar el impacto de las decisiones de la semana pasada”, pero dejó en claro que el Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional tiene fuerza de ley y que, por supuesto, “está por encima de la legislación local y debe cumplirse”.

De acuerdo a lo que consignó Página 12, el mandatario defendió las medidas adoptadas, incluyendo la suspensión de las clases presenciales. Reconoció que, por este tema, él mismo tuvo discrepancias dentro de su gabinete. “Mi ministro de Educación [Nicolás Trotta] insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos”, dijo el mandatario en declaraciones realizadas durante una entrevista con Radio Diez.

Además, Fernández defendió su actitud proclive al diálogo. “Yo dialogo siempre, trato de dialogar siempre, y de hecho las medidas anteriores las conversé y las dialogué. Quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no lo hiciera; quise cerrar a las diez de la noche y me pidieron que me extendiera hasta las once”, ejemplificó en relación a los pedidos hechos por el jefe de gobierno porteño.

Otro tema al que se refirió Rodríguez Larreta durante su contacto con los medios fue el de la seguridad, ya que cuando realizó los anuncios de las nuevas medidas, el presidente Fernández dijo que efectivos de seguridad de las cuatro fuerzas federales participarán en los controles para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

El jerarca porteño defendió la autonomía de su jurisdicción y rechazó que el Ejército y las fuerzas federales tomen la seguridad de la ciudad, pero sus dichos fueron respondidos posteriormente por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien definió el alcance de esta medida.

La jerarca explicó durante una conferencia de prensa que “las fuerzas armadas van a hacer prevención sanitaria, desarmadas” en la ciudad y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. “Las declaraciones del jefe de gobierno son declaraciones de un jefe de gobierno que también tienen un tono ideológico y político, que le habla a su espacio”, afirmó Frederic, quien dijo también que es necesario “precisar la forma en que las fuerzas armadas realizarán sus tareas” en los próximos días, luego de que el gobierno dispusiera la restricción a la circulación en la zona comprendida por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense entre las 20.00 y las 6.00 del día siguiente.

“Harán prevención sanitaria. La Ley de Seguridad Interior prohíbe cualquier tarea de seguridad interior. Se trata de contribuir para brindar prevención sanitaria”, explicó la funcionaria sobre las tareas que llevarán adelante. Frederic detalló que se instalarán puestos donde los efectivos de las fuerzas realizarán “testeos, entregarán alcohol en gel e informarán” sobre las medidas a la población. “Tiene que quedar claro que las fuerzas armadas se van a desplegar para hacer prevención sanitaria, desarmadas”, remarcó.