Carla Vizzotti, ministra de Salud argentina, dijo este martes, durante una conferencia de prensa, que en ese país se está registrando “un aumento sostenido y acelerado” de casos de coronavirus, y ratificó que “la segunda ola ya es un hecho”.

“Esta situación no excede al contexto global”, expresó la jerarca, que destacó que “hay un aumento importante de demanda espontánea y una tensión en algunas regiones en el sistema de salud”, de acuerdo a lo que consignó Página 12.

Vizzotti destacó que es importante que el país “haya empezado a vacunar antes del aumento de casos y de la instalación de esta segunda ola”, y precisó que ya se inmunizó a 90% del personal de salud en todo el país con una dosis.

Pocas horas después, desde el Ministerio de Salud se informó que en las últimas 24 horas se registraron 163 muertes y 20.870 nuevos contagios de coronavirus, el número más alto desde que comenzó la pandemia. El total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.428.029 y las víctimas fatales son 56.634.

Según indica el parte epidemiológico difundido por la cartera, actualmente hay en el país 3.642 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas en todo el país es de 57,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más densamente poblada y la más castigada por la pandemia, alcanza el 63,5%.

Ante esta situación, tanto el lunes como el martes se hicieron reuniones en las que funcionarios del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires analizaron tomar medidas coordinadas para detener el ascenso de los casos.

Este martes en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión con autoridades porteñas y bonaerenses para estudiar la situación epidemiológica en el AMBA, según informó la agencia Télam.

Además de Cafiero, en el encuentro participaron sus pares de Provincia y Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente; la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós; y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

A pesar de que existen algunas diferencias acerca de las medidas que se adoptarán, que se comunicarán antes del viernes, día en que finalizará la nueva prórroga del distanciamiento social preventivo y obligatorio, medios argentinos informaron que hay consenso entre el gobierno nacional y la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta sobre ratificar las clases presenciales. El año pasado no hubo prácticamente clases en buena parte del territorio argentino, por lo que desde ambas administraciones se tiene claro que esa actividad no se debe alterar en este momento. En esa línea se había manifestado la ministra Vizzotti, quien durante la conferencia de prensa que ofreció en la mañana, al ser interrogada acerca de la muerte de un trabajador de un colegio por coronavirus, aclaró rápidamente que el foco actualmente no está puesto en los centros educativos, sino en las reuniones sociales, que suelen ser el lugar donde se contagian grandes y chicos.

También durante la reunión que se realizó en la Casa Rosada se remarcó que las nuevas medidas que se adoptarán no afectarán la actividad industrial y comercial, ya que según informaron las autoridades, en todos los lugares con protocolo las medidas de prevención son efectivas y por eso “se protegerán esas actividades”.

Según trascendió, las nuevas disposiciones estarían enfocadas en el transporte público, en los eventos nocturnos y en las actividades recreativas.

Paralelamente, mientras se analizan estas medidas, el presidente Alberto Fernández continúa en buen estado de salud, a pesar de que el viernes él mismo informó en su cuenta de Twitter que había contraído coronavirus. Según informó este martes la Unidad Médica Presidencial, el mandatario se encuentra asintomático y con signos vitales dentro de los parámetros normales. “El cuadro clínico sigue siendo leve”, informó el médico Federico Saavedra, quien está a cargo de la salud de Fernández, en un comunicado.