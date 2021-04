Un rasgo característico de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi es su participación activa en Twitter, una de las redes sociales más utilizadas por los políticos para polemizar y generar debates, o simplemente para enterarse de qué están hablando los medios y una parte de la sociedad cada día. Bianchi suele plasmar, de forma cotidiana, sus opiniones en esa plataforma sobre materias y asuntos variopintos, pero desde hace algunos meses viene desarrollando un ataque sistemático contra periodistas de diversos medios de prensa, tanto escritos como de radio y televisión, a quienes acusa de ser parciales o, directamente, “operar” contra el gobierno.

Uno de los puntos de inflexión en esta arremetida fue el 11 de febrero, cuando la legisladora anunció que dejaría de responder a la prensa por teléfono, luego de la publicación de una nota en el diario El País con cuyo enfoque la senadora se manifestó en desacuerdo. En su cuenta de Twitter, Bianchi subrayó que la periodista “sólo” la llamó por teléfono, lo cual, en su opinión, es una “nueva forma de hacer periodismo”.

Tres días más tarde, la legisladora rechazó una nota telefónica solicitada por la diaria con el argumento de que no respondería más a ese tipo de consultas, y se jactó de ello en la red social: “Seguiré este criterio porque esta forma de ‘hacer periodismo’ no la acepto de ningún medio”, aseveró.

Este jueves, Bianchi acusó a la periodista Ana Laura Pérez, también de El País, de operar “permanentemente desde su cargo contra el gobierno”. Lo hizo tras compartir una publicación de otro perfil, a nombre de Soledad Sauco, en la cual se adjuntaba una noticia del matutino que daba cuenta de una encuesta de aprobación de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, junto con una imagen del perfil en Twitter de Pérez:

“Muy bien Soledad en destacar estas cosas. Esta señora opera permanentemente desde su cargo contra el gobierno. Muchos somos objetivos frecuentes y no voy a poner ejemplos para evitar reabrir debates. Esto es para quienes dicen que el diario El País es de derecha/ultra derecha”, escribió la senadora en el tuit, en referencia a Pérez.

El 26 de febrero, Bianchi acusó a la periodista de El País Paula Barquet de asumir una “actitud de superioridad moral e intelectual” sobre quienes tienen “responsabilidades políticas e institucionales”, luego de que la trabajadora informara sobre retrasos en el sistema de agenda para la vacunación. El 6 de enero tuvo un cruce con el periodista de la radio Sarandí y el canal 10 Juan Miguel Carzolio por un tema similar, cuando el último escribió en su cuenta de Twitter que no había “novedades sobre la fecha de la vacuna”, un día en que se registraron 946 casos nuevos de coronavirus. “¿Es necesario Juan Miguel? ¿Qué aporta? Este tw no está a tu altura”, le respondió la legisladora.

“Golpes psicológicos como la muerte de Andrés Abt pueden trastocar la política del gobierno de apertura de actividades”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista de El Observador y el canal 4 Leonardo Pereyra el día en que se conoció el fallecimiento del alcalde del Municipio Ch, víctima de covid-19. Su reflexión fue reprochada por Bianchi, que calificó el mensaje como “indignante”. Minutos más tarde, el periodista volvió a escribir: “Un abrazo a los dolidos y el repudio a los violentos. Muy triste todo”, lo cual generó una nueva respuesta de Bianchi: “¿Violencia e insulto? No te referirás a mi. Con mucho dolor te contesté con respeto. Lo tuyo fue un ‘golpe bajo’ que al menos yo no le dejé pasar. El ser periodista no te da inmunidad sino más responsabilidad. Yo no les tengo miedo a quienes se creen con superioridad moral”.

Al día siguiente del Día Internacional de la Mujer, el 9 de marzo, la senadora compartió en la misma red social un fragmento del programa La letra chica de TV Ciudad en el que una de sus conductoras, Denisse Legrand, se refería a las movilizaciones generadas el día anterior. La legisladora acompañó el video con un mensaje en el que acusaba al programa periodístico de hacer “proselitismo”: “Es bueno que hablen no solo porque vivimos en un país democrático, sino porque así se sabe lo que piensan. Lo que sí es grave es que el canal es de la Intendencia de TODOS y el proselitismo en favor del FA y sus organizaciones es muy burdo”.

También el 9 de marzo, Bianchi protagonizó un cruce con la periodista Cristina Richeri, de la radio Canelones, a la que acusó de hacer periodismo “militante”: “Sigo insistiendo que el periodismo militante no es periodismo, por lo que sería mejor que reconociera que su programa es un decadente ‘comité de base’”, escribió. La legisladora también había acusado a La Red 21 de hacer periodismo “militante” con anterioridad: “No podía faltar @LaRed21. Lean todas las respuestas y hagan periodismo serio y no militante, que no es periodismo”, expresó el 24 de febrero en la misma red social.

El Consejo Directivo de APU tratará el tema la semana que viene

El presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo, informó a la diaria que la semana próxima va a proponer al Consejo Directivo del sindicato que se trate la agresión sostenida de Bianchi hacia sus colegas, y promoverá una declaración para solicitar al sistema político que se pronuncie sobre la postura de la legisladora. Cardozo consideró que el accionar de Bianchi “se ha ido un poco de las manos” y que “claramente hay una ofensiva” contra los trabajadores de la prensa, que surge de “una senadora que es la tercera en la línea de sucesión del presidente”. “Eso es lo preocupante; no es menor la jerarquía que tiene”, apuntó.

Cardozo señaló que su intención es “saber si esto es compartido por el Partido Nacional o son expresiones absolutamente independientes de una senadora” que ha agredido de forma “reiterada” a los periodistas. Explicó que, “salvo que haya una amenaza o una injuria”, APU no puede llevar el tema al escenario legal, porque “todo esto es libertad de expresión y libertad de opinión; lo que no se puede es descalificar”.

El periodista señaló que no recuerda otro caso de agresión hacia la prensa “con esta vehemencia” en Uruguay. “Se parece bastante a cosas que lamentablemente pasan en otros países. Hoy, por ejemplo, vi una comunicación de la Adira [Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina] que cuestiona al gobierno de Alberto Fernández por descalificar a periodistas por posturas editoriales y demás. Bolsonaro también [lo hace], y sabemos que pasa en otros países de América Latina”, apuntó.