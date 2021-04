Cuatro integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) visitarán este lunes a partir de las 9.00 al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

La delegación, integrada por los diputados Nibia Reisch, Felipe Schipani y Conrado Rodríguez más Heber Duque, se enmarca en la búsqueda de información de primera mano sobre la situación que vive el país por la pandemia, y particularmente respecto de la capacidad de respuesta de los CTI para hacer frente a la situación, dijeron integrantes del CEN a la diaria.

“El partido no tiene representación en ningún ámbito de la salud, y por tanto no tenemos información de primera mano sobre este tema”, dijo Schipani a la diaria. El diputado admitió que a primera vista “preocupa” la coyuntura actual, ya que en la medida en que “los contagios no cedan, la situación tiende a complicarse”.

“Esta semana va a ser crucial, se van a cumplir 15 días desde las últimas medidas de restricción de la movilidad y debería haber una baja de contagios, algo que sería fundamental, porque a este nivel de crecimiento, tarde o temprano, y por más camas que metas, nos puede pasar por encima la ola”, dijo el legislador al respecto.

Tras el encuentro, habrá una nueva reunión del CEN en la que se evaluará la reunión. El PC, principal aliado del Partido Nacional en la coalición de gobierno, ha venido defendiendo la gestión que el Poder Ejecutivo ha hecho durante la pandemia, aunque no se ha privado de dar algunas sugerencias al respecto. Previo al último Consejo de Ministros, el CEN emitió una declaración pidiendo medidas que restringieran la movilidad y que se acentuaran las “medidas de protección de los sectores más desposeídos mientras duren las restricciones”. Su secretario general, el expresidente Julio María Sanguinetti, sostuvo que ambos reclamos fueron contemplados en las medidas tomadas por el presidente Luis Lacalle Pou el martes 23 de marzo, según escribió esa semana al semanario colorado El Correo de los Viernes.