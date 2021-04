La instancia estaba prevista para los primeros días de marzo, pero tuvo que postergarse por la aparición de casos de covid-19 en las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Finalmente, integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo y de la dirección de Educación Secundaria concurrieron el miércoles a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, que los había convocado para abordar el sumario con separación del cargo y retención de haberes aplicado a 14 docentes y un funcionario del liceo 1 de San José, por posar con carteles contra la campaña Vivir sin miedo dentro del centro educativo.

Dicho asunto se llevó la mayor parte de la sesión de la comisión, en la que las autoridades de ANEP participaron a través de la plataforma Zoom. Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que en la reunión quedó claro que su partido y las autoridades están “en veredas opuestas” en relación a este tema. El legislador indicó que mientras desde la ANEP “entienden que actuaron conforme a derecho”, para la oposición “hubo una violación de las garantías procesales”. En concreto, dijo que no hay registro de la “supuesta solicitud” de desarchivo de la directora del liceo.

Sabini planteó que “el caso estaba saldado y se vuelve para atrás para penalizar” a los trabajadores, y “ni siquiera se los convocó para que hicieran descargos”. En suma, cuestionó que el sumario sea con separación del cargo y retención de la mitad del sueldo, más allá de que las autoridades digan que es una medida cautelar. “No se entiende qué se está cautelando, la cautela tiene que ver con preservar un bien jurídico; en este caso serían las pruebas -las fotos-, que son públicas”, dijo. El legislador considera que la medida del Codicen tiene un espíritu “sancionatorio” e “intimidatorio” para los sindicatos, que actualmente están juntando firmas para derogar la Ley de Urgente Consideración, y también para los docentes, que podrían ser sancionados por lo que publican en sus redes sociales, que son personales.

Por su parte, los diputados de la coalición de gobierno Felipe Schipani (Partido Colorado) y Alfonso Lereté (Partido Nacional) respaldan a las autoridades de la educación. Según dijo Schipani a la diaria, el procedimiento administrativo fue “impecable” y ajustado a derecho. El legislador valoró que los actuales jerarcas de la ANEP “vinieron a salvar la omisión de las anteriores autoridades”, que “fueron absolutamente omisas” por no haber instruido una investigación cuando la situación había sido denunciada, en 2019. Schipani mencionó que las actuales autoridades desarchivaron el caso cuando la directora del liceo consultó al respecto, siempre apoyados en la opinión de la división jurídica de Secundaria.

Retiro de sala

En la sesión de la comisión se trató también el estado actual de educación a distancia, aunque quedó poco tiempo para su abordaje. Eso hizo que Lereté, presidente de la comisión, no admitiera preguntas de los legisladores sobre este tema, lo que generó el retiro de sala del diputado opositor, que consideró que la situación fue “vergonzosa”. En su cuenta de Twitter, señaló que se trató de un hecho “insólito” en los 11 años que lleva como legislador y aclaró que no atribuye ninguna responsabilidad al presidente del Codicen, Robert Silva. Según explicó Sabini a la diaria, pidió la palabra para hacer preguntas en tres oportunidades y en ningún caso le fue otorgada, y Lereté cortó la videollamada cuando las autoridades terminaron de exponer. El diputado del FA pretendía consultar sobre el número de estudiantes que no pueden acceder a las distintas actividades virtuales. Si bien las autoridades han manejado que son 25.000 los estudiantes que no se han conectado, Sabini dijo que la plataforma Crea del Plan Ceibal tiene 500.000 usuarios de estudiantes, pero hay casi 800.000 inscriptos en el sistema educativo. En suma, Sabini iba a plantear la necesidad de que la entrega de equipos del Plan Ceibal se extienda a la educación media superior, porque “hay muchos gurises que no tienen dispositivos”.

Por su parte, Lereté explicó que antes de la sesión todos los legisladores sabían que las autoridades de la ANEP tenían tiempo limitado porque más tarde tenían reunión del Codicen. Por lo tanto, dijo que todos habían acordado que se abriría una única instancia para comentarios y preguntas de los diputados. Según agregó, no se trató de una decisión contra la oposición y detalló que ante el pedido de una segunda intervención incluso debió negarle la palabra a legisladores de su partido.