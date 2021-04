Hace exactamente un mes, el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, dijo en una entrevista con Telemundo: “Blindemos abril, propongámoslo como objetivo para bajar los casos y llegar al invierno con más control”. La consigna fue repetida como un mantra, pero en filas de la coalición de gobierno se entiende que no pudo blindarse del todo el mes que ya se va y hay que apostar a hacerlo en el que viene.

“No estamos conformes con el resultado, sin perjuicio de que hubo una reducción de la movilidad que ha logrado bajar el valor del contagio”, señaló a la diaria el senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés. Subrayó que “todavía estamos lejos del objetivo ideal”, por lo tanto, la consigna pasa a ser “blindemos también mayo”. “No creo que haya que bajar la guardia ni mucho menos, y el avance de la vacunación no tiene por qué ser, de ninguna manera, un afloje en las medidas que individualmente cada uno de nosotros tiene que adoptar”, subrayó.

El senador agregó que está haciéndose “un uso indebido y hasta ofensivo de la imputación de responsabilidades sobre los lamentables fallecimientos”. “A todos nos duele que haya fallecidos, por esto o por otra cantidad de cosas, pero en este caso, por esto. Por supuesto que todos nos sentimos corresponsables de la situación que se está atravesando, pero hacer política e incluir los fallecimientos en la discusión me parece bastardear a la misma e ingresar en un campo tremendamente ofensivo”, señaló.

Penadés dijo que hay mantenerse “lo más estrictamente posible dentro de las normas que ha fijado el gobierno” y de la “libertad responsable individual que cada ciudadano debe tener”. Subrayó que “hay algunos datos que son preocupantes”, como que 89% de los casos de coronavirus de mediados de abril son de la variante P1, según detectó el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2. El senador recordó que la cepa P1 contagia dos veces y media más que la cepa original, por lo tanto, es un dato que se debe tener “muy presente a la hora de asumir riesgos”.

Por su parte, el también senador blanco Sebastián da Silva dijo a la diaria que el balance de abril es “difícil verlo como positivo”, ya que “muestra un estado de situación complejo”. Directamente, dijo que piensa que abril “no se blindó” por dos factores: “Una baja percepción del riesgo, que hace que una tardecita como la de ayer, si iban a la rambla y se fijaban... Después, la presencia de la cepa P1. Conozco casos de gente mayor que se cuida y la vez al mes que salió se lo contagió”. “Pero es claro que Uruguay tiene un rumbo firme, con un plan de salida con la vacuna”, agregó.

Da Silva no dice que hay que “blindar mayo”, ya que “los nombretes” no lo entusiasman, pero subrayó que “la gente tiene que decidir si se quiere enfermar o no”, y a partir de ahí, “como Antón Pirulero, cada cual que atienda su juego”. Sostuvo que la población, después de 400 días de pandemia, “sabe perfectamente qué puede hacer y qué no, dónde se corre riesgo y dónde no”. “Que la gente trabaje y se guarde en su casa. Si la gente hace eso, habrá menos contagios”, subrayó.

El senador hizo un paralelismo con otra situación que daña la salud. Contó que es fumador y es consciente de la “estupidez” que hace cada vez que prende un cigarrillo, pero dice que es un tema suyo, por lo tanto, “hay comportamientos que se pueden evitar y hay que evitarlos”. “Nadie es custodio de las conductas de cada una de las personas. Yo he visto ‒en todo el país‒ conductas muy buenas y también alejadas de las recomendaciones de personas que están en la primera línea de fuego, científicos, médicos, etcétera”, señaló.

Los socios

“En los hechos el blindaje pareció débil”, dijo a la diaria el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, ya que “la movilidad bajó muy poco”, fundamentalmente “porque la gente no acató”, debido a que “está cansada”. De todas maneras, destacó que hoy hay “algunas señales que son positivas”, porque la curva de contagios “no sigue creciendo”. A su juicio, la gente “se está cuidando más y hay más conciencia” sobre los riesgos de la la pandemia, sobre todo en relación a marzo, “que parecía que nadie se cuidaba”.

Lozano coincide en que hay que “blindar mayo” y señaló que a mitad de mayo habrá que ver los resultados de las medidas vigentes para analizar si seguirán, se van a endurecer o al revés, “seguir abriéndose”. “La idea clara del gobierno es abrir, es lo que uno ve con las medidas, sobre todo en la educación. Pero todo es tan incierto que depende de los resultados que se obtengan, para seguir abriendo o cerrar nuevamente”, finalizó.

En tanto, el ministro de Ambiente y coordinador general del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Adrián Peña, señaló a la diaria que las últimas medidas “algún impacto han tenido”, porque “claramente hubo una reducción de la movilidad”, aunque “no la deseada, pero la hubo”, y son “los efectos que estamos viendo ahora”.

De todos modos, el jerarca dijo que no alcanzará con haber blindado abril, de hecho, el gobierno ya está “blindando por lo menos los primeros 15 días de mayo”. “Si hoy pasáramos raya, creo que el balance es de una buena gestión de la pandemia, aún con estas terribles cifras. En el contexto de toda la película nos dan un resultado que podría catalogarse como una buena gestión, pero todavía falta, la historia continúa”, finalizó.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, coincidió en diálogo con la diaria en que se ha logrado detener el crecimiento de la covid-19: “Creo que hemos generado el freno del proceso de expansión del virus. Obviamente, con costos laborales y sociales, que son inevitables, porque hay que restringir la actividad y la movilidad”. Señaló que está claro que el freno “todavía no significa una reducción” del ritmo de contagios, pero si se miden las cifras diarias de casos en relación a dos semanas atrás, “sí, hay una bajada”, aunque todavía “estamos en una meseta muy alta”. Por lo tanto, “hay que seguir apretando las marcas” y “que la gente se cuide y se vacune”.

Por último, Mieres subrayó que la responsabilidad es “de todos” y “cada uno hace su parte”. Dijo que sostener la dicotomía “la gente o las autoridades” es un error, ya que todas las autoridades, tanto las nacionales como las departamentales, tienen “la responsabilidad de tomar las mejores decisiones posibles y equilibrar en la balanza todos los costos que se generan”. “Costos hay siempre, sanitarios, en vidas, en sufrimiento y también en pérdida de ingresos. Son tiempos complejos en el mundo. No es que nosotros tengamos una situación particularmente diferente. Lamentablemente es un tema mundial”, finalizó.