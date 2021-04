Daniel García Pintos, exdiputado y exdirigente colorado que en 2019 pasó a filas de Cabildo Abierto, renunció como subcoordinador general del Plan de Integración Socio Habitacional Juntos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), por medio de una carta a la que accedió la diaria, en la que comentó que mantiene “insalvables diferencias” con el coordinador general del plan, el coronel retirado Rody Macías. Sin embargo, este jueves, la titular del MVOT, Irene Moreira, aseguró que fue ella quien estuvo atrás de la decisión.

“Soy yo quien le pide la renuncia al señor subcoordinador ya que se estaban manejando diferentes ópticas de conducción y había un mal relacionamiento”, dijo Moreira en el programa Desayunos informales de Canal 12. “No daba para más, sobre todo por la diferencia en ópticas de conducción”, resaltó la jerarca y agregó que por eso le pidieron “al señor García Pintos que diera un paso al costado”.

En la carta de renuncia García Pintos señala varios motivos por los que se aleja de la institución, entre ellos “el destrato hacia parte del personal, algunas de ellas mujeres a quienes en ocasiones vimos llorar”. Moreira afirmó que no tiene confirmación “de nada de lo que está presente en la carta” y que se están realizando “todas las averiguaciones” pertinentes. En particular sobre este punto le llamó la atención “por qué no vino antes a tomar cartas en el asunto”. “Es un tema que me preocupa”, afirmó.

García Pintos también señaló como motivo de su renuncia que hubo “muy pocas soluciones para uruguayos de uniforme policial y militar que viven en viviendas muy precarias en barrios muy complejos”. Sobre esto Moreira respondió que es un sector “que conoce muy bien” pero que “esta administración está trabajando para todos los más frágiles”. “En otras administraciones se puede haber trabajado para un solo sector, pero yo trabajo para todos”, subrayó.

En la carta García Pintos también alude a una mala gestión del Plan Juntos, algo que no es de recibo para Moreira: “Estamos en averiguación, pero no me consta. Con respecto a la gestión del Plan Juntos puedo decir que estoy muy conforme”, dijo la ministra, e informó que se proporcionó 15% más de soluciones habitaciones en 2020 que en 2019.

Respuesta al asentamiento Nuevo Comienzo

Moreira también hizo referencia a los fallos judiciales por los que el MVOT debe entregar una casa digna a tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo. Afirmó que una ya fue entregada y están pendientes las otras dos porque el ministerio “no tiene un stock de viviendas”.

La ministra explicó que para cumplir el plazo de 24 horas que impuso la Justicia, el ministerio le tuvo que sacar una casa a una familia que había cumplido con todas las etapas del proceso de asignación. “No queremos que se genere un precedente; tenemos 650 asentamientos, son 200.000 personas. En el ministerio no tenemos un stock de vivienda, el ministerio lo que tiene que hacer es [dar] esos lineamientos de cuál es la política de vivienda que queremos generar”.