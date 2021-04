El secretario político del Frente Amplio (FA), Rafael Michelini, aclaró este viernes sus dichos sobre cómo se recolectarían las firmas en el marco de la campaña por el referéndum en contra de la ley de urgente de consideración (LUC). El secretario político del FA había declarado, en una entrevista con Caras y Caretas, que si no se extiende el plazo previsto para presentar las firmas, el 8 de julio, habría aglomeraciones.

“Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos. Actuará la Policía, nos pondrán presos”, dijo, y opinó que “lo más inteligente es que haya una suspensión, de tal manera de que los que están ejerciendo el derecho constitucional de juntar las firmas tengamos un año, no uno de ficción”.

Estos dichos generaron rechazo entre miembros del oficialismo y también del propio FA, y tras la reunión de este viernes de la Mesa Política de esa fuerza política Michelini aclaró sus declaraciones en una rueda de prensa. Dijo que si la suspensión de los plazos “no se da, nosotros tenemos que salir a los barrios, y seguramente la Policía va a considerar que eso es aglomeración. Por supuesto que salimos con todos los cuidados, pero si consideran que eso es una aglomeración vamos a tener problemas con la Policía”, reafirmó, en declaraciones recogidas por Telemundo.

Contó que esto mismo se lo planteó al secretario general del Partido Colorado. Según Michelini, Julio María Sanguinetti le propuso hablar con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, “para que no hubiera ninguna confusión”. “Nosotros somos hombres de paz, cuidadosos del ejercicio democrático, pero vamos a juntar las firmas y no queremos que haya problemas. La forma de que no haya problemas es advertir”, señaló.

Dijo que por el desarrollo de la campaña ahora llega la etapa “de empezar a hacer barriadas, de tocar la puerta en cada domicilio”, y recordó que “ya en algunas mesitas tuvimos problemas, que hay tres integrantes de la mesa y dos esperando para firmar y viene la Policía”. “Estamos advirtiendo: o se suspende el plazo y suspendemos la recolección o si no se suspende advertimos que vamos a ir a los barrios y que por favor todos nos comportemos de acuerdo al derecho y a la ley”, añadió.

Descartó que sus dichos hubieran sido una amenaza, y reiteró que en caso de que no se suspenda el plazo “vamos a hablar con Larrañaga para generar los protocolos correspondientes”. Sobre las críticas dentro el FA, aseguró que tiene una “larga trayectoria: soy un hombre de paz y estoy advirtiendo que puede haber problemas. Ahora que se advirtió, estoy seguro de que no van a pasar, y me alegro”.

La Comisión Prorreferéndum presentó ante el Parlamento una solicitud para extender el plazo previsto por la Constitución para la recolección de firmas que permitan convocar al referéndum, debido a las dificultades que implica la epidemia. El Partido Colorado ya manifestó que no respaldará el pedido, y el tema se discute entre el resto de los partidos políticos, ya que su aprobación requiere mayorías especiales en el Legislativo.

Cuestionamientos desde el FA y el oficialismo

Los dichos de Michelini fueron criticados desde el propio FA y también por el oficialismo. “Infeliz declaración!! No es nuestra posición. Se equivocó Rafael”, escribió en Twitter el senador Alejandro Sánchez (Movimiento de Participación Popular), al que también se sumó el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay), que dijo no compartir las declaraciones de Michelini y agregó: “Seguiremos yendo a buscar las firmas barrio por barrio pero cuidaremos las formas porque por sobre todo privilegiamos la salud”.

Integrantes del oficialismo también cuestionaron las declaraciones de Michelini. Tras la conferencia, el ministro del Interior publicó en su cuenta de Twitter: “Frase amenazante, provocadora y promotora de enfrentamientos. Injusta con la tragedia que vive el país. Muy lamentable, y encima, la reafirma”.

“Lo debemos interpretar como una amenaza, un chantaje, una tentativa, o sólo como una irresponsabilidad?”, se preguntó la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que consideró que corresponde que Michelini se retracte y sugirió que podría intervenir la Fiscalía General de la Nación.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también criticó las declaraciones simplemente con emoticones, mientras que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, consideró que los dichos de Michelini eran una “irresponsabilidad insuperable”.

