A pedido del Comité Ejecutivo del Partido Colorado (PC), el presidente Luis Lacalle Pou recibió en la tarde de este viernes a los ministros de ese partido que integran su gobierno, Adrián Peña (Ambiente) y Germán Cardoso (Turismo). Estos le plantearon una serie de sugerencias del PC para enfrentar la pandemia de la covid-19.

Tras la reunión, Peña dijo que las decisiones que debe adoptar el gobierno son “bien complejas”, pero aseguró que quedaron satisfechos porque “el presidente está tomando el tema en sus manos”. Tanto Peña como Cardoso destacaron como muy positiva la reunión que mantendrá Lacalle Pou la semana que viene con los intendentes del Frente Amplio: Carolina Cosse (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones) y Andrés Lima (Salto). “Nos parece una muy buena señal por la apertura a un diálogo más amplio en materia política”, comentó el ministro de Ambiente, en rueda de prensa.

Con relación a las medidas propuestas por el PC dijo que el presidente ya conocía algunas y aseguró que la idea de la fuerza política es que se reduzcan los contactos, pero no mencionó la restricción de la movilidad como una posibilidad. Peña contó que el presidente les anunció una “buena noticia”, el ingreso de un millón de dosis más de la vacuna de Pfizer. Sobre los anuncios que hará la semana que viene la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, Peña dijo que “van en la línea de apoyo a los privados”.

Por su parte, Cardoso afirmó que fue muy importante la actitud de diálogo del presidente y el hecho de que ya se haya reunido con la Federación Uruguaya de la Salud. “Todos estamos preocupados, y está claro que estamos frente a un tema de comunicación [...] y de conciencia colectiva”, dijo. “Tendremos que buscar por qué es que la gente en esta etapa no toma conciencia real de la gravedad de la situación, sea por afloje, por cansancio, o por distracción. Estamos en un momento determinante, donde venimos a un ritmo excelente de vacunación, pero tenemos una cantidad importante de contagios”, advirtió Cardoso. Aseguró que el presidente coincidió con la necesidad de insistir con las medidas no farmacológicas, porque “más allá de la vacuna no hay que aflojar y la primera dosis no nos libera de nada”.

El ministro anunció que le pedirán al Congreso Nacional de Intendentes medidas extra para el turismo, como la exoneración por un año de la contribución a los hoteles de todo el país y de la patente de rodados a las alquiladoras de vehículos sin chofer y al transporte turístico, registrados en el Ministerio de Turismo.

Este viernes el presidente también recibió al gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), Aníbal Durán, que le comentó cómo viene creciendo el sector de la construcción privada.

Durán declaró a la diaria que gracias a las medidas implementadas en este gobierno se han mantenido los puestos de trabajo fluctuando entre 46.000 y 47.000 entre setiembre de 2020 y febrero de 2021.

El gerente ejecutivo de la APPCU le comentó a Lacalle Pou que hubo un crecimiento de 8,6% en la venta de cemento entre febrero de 2020 y febrero de 2021, y aseguró que los promotores privados construirán dos millones de metros cuadrados este año, con una inversión de 4.000 millones de dólares.