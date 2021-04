Tras su reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y los intendentes frenteamplistas (Montevideo, Canelones y Salto) en la Torre Ejecutiva, Yamandú Orsi dijo en una conferencia de prensa que planteó la posibilidad de fabricar vacunas contra la covid-19 en Canelones.

El intendente sostuvo que se puso a disposición el parque industrial donde se encuentra el Datacenter de Antel “para desarrollar un hub de logística para proveer vacunas pero también para desarrollar”. “A partir de los estudios y consultas que hemos hecho, no parece una idea tan descabellada”, sostuvo Orsi.

Consultado sobre qué respuesta obtuvo de Lacalle Pou a esa propuesta, Orsi dijo que “respondió que está de acuerdo y hay algunas ideas sobre la mesa. No entramos en detalle porque hasta que no esté, no corresponde. Sí tomó a bien y quedó en considerar la propuesta de ese corredor de la ruta 101 y nuestro parque industrial, además de las empresas que están ahí”, para implementar el desarrollo de vacunas. Además, el presidente “manifestó que hay alguna idea por parte de algún interés empresarial”, según indicó el intendente de Canelones.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que “ese parque industrial está frente al Polo Tecnológico de Pando”, que es impulsado por la Universidad de la República por intermedio de la Facultad de Química. “Es una zona que es sinérgica a lo que tiene que ver con desarrollo industrial y científico”, señaló.

Los intendentes catalogaron como “buena” la reunión con el presidente.

Luis Alberto Lacalle, Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima. Foto: Federico Gutiérrez

Desalojos

Cosse informó también que se le propuso a Lacalle Pou suspender los desalojos durante el invierno, en el período comprendido entre junio y julio, al tiempo que plantearon impulsar un subsidio de 18 millones de pesos para las personas que alquilan en pensiones.

La suspensión de desalojos “puede apoyar a unos 300 hogares” en Montevideo, y un subsidio a los pensionados “permitiría atender las necesidades de 1.500 personas en el invierno”, indicó la intendenta.

También se propuso “cogestionar inmuebles del gobierno central relativamente vacíos, que hay bastantes”, unos 2.500, para hacerlos funcionar como refugios en invierno. También se propuso implementar “módulos transportables coordinables”.

Movilidad

Los intendentes frenteamplistas dijeron que no encontraron eco en las propuestas para reducir la movilidad. El intendente de Salto, Andrés Lima, sostuvo que “hay diferencias de postura entre el gobierno nacional y estos tres gobiernos departamentales. Estamos convencidos de que frenar sustancialmente la movilidad es necesario, y nuestra intendencia ha dado señales estos meses de atacar la movilidad”.

En este sentido, planteó que “el elemento más claro fue la Semana de Turismo, cuando tomamos medidas que iban más allá de las propuestas por el gobierno, porque entendíamos que era necesario”.

Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutva de Montevideo. Foto: Federico Gutiérrez

A raíz de esto, “hoy tenemos casi 100 casos positivos menos si lo comparamos con el inicio de Turismo. Sin pretender polemizar con nadie, otros gobiernos departamentales que no atacaron la movilidad hoy no han logrado esos números que Salto sí consiguió. Hay que seguir restringiendo la movilidad sin que eso signifique limitar el derecho al trabajo; hay que armonizarlo con una reducción de la movilidad porque entendemos que es la forma. Nosotros hasta hemos puesto prohibición a los estacionamientos durante kilómetros y kilómetros. Son medidas fuertes, pero tiempos difíciles requieren medidas de este tipo y estamos convencidos de que es la forma de frenar y disminuir la movilidad en Uruguay”, explicó.

Cosse, por su parte, sostuvo que “para reducir la movilidad, la gente tiene que poder hacerlo y para eso hay que implementar herramientas de apoyo y reactivación económica”.

Otras propuestas

Cosse presentó diez propuestas a Lacalle Pou, entre las que se encuentra crear una mesa de trabajo “para llegar a un acuerdo nacional, que sea ejecutiva y sea integrada por partidos, cámaras empresariales, PIT-CNT, Udelar e intendencias”.

También planteó “que los usuarios frecuentes del Sistema de Transporte Metropolitano, que lo usan para ir a trabajar todos los días, tengan prioridad en la vacunación”. Sobre el transporte propuso también ”que lo que el Estado está erogando ahora en seguros de paro lo destine al subsidio del sistema de transporte por dos meses, de manera que esos trabajadores vuelvan a trabajar”.

Cosse señaló también que se debe reactivar la economía mediante un plan de obras. Mencionó “varias obras posibles, como la del Ferrocarril Central, que genera la necesidad de un plan de adaptación, mitigación y mejora por parte de Montevideo. “Pensamos que podríamos convertir ese tramo en un parque urbano” generando “cientos de puestos de trabajo”, indicó.