El lunes, en el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) hubo pronunciamientos de varios de sus integrantes señalando que todavía hay margen para tomar alguna medida para restringir aún más la movilidad y así bajar la aceleración de los contagios.

Pero para el secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, la medida más importante en la actualidad es lograr “que la gente entienda que debe cuidarse y que está en situación de riesgo”, porque “lo que está fallando hoy en el país es la conciencia social de cuidarse”. El expresidente subrayó en diálogo con la diaria que en marzo de 2020, cuando apareció la pandemia, “había mucha incertidumbre por el futuro y mucho temor”, por lo tanto, “la gente se comportó con más conciencia del riesgo”. Pero después, cuando la pandemia estuvo bajo relativo control, “disminuyó la percepción del riesgo”.

“Luego, cuando nos vino la nueva pandemia, las nuevas variantes o la segunda ola, como queramos llamarle, nos encontró mucho más desarmados desde el punto de vista psicológico, y eso es lo que estamos sufriendo hoy. O sea, una sociedad que no ha asumido realmente la magnitud del riesgo. El año pasado, con menos riesgo, lo tenía mucho más claro; hoy no, y eso es lo que se está pagando. Entonces, la mayor importancia que deben tener las medidas, a mi juicio, es esa, porque no hay medida que sirva si la gente no está convencida de que la tiene que hacer”, sostuvo.

Además, Sanguinetti subrayó que la vacuna contra el coronavirus “tiene un doble impacto”, ya que “por un lado genera una sensación de optimismo”, porque la gente “ve el final” de la pandemia, pero por otro lado también “mucha gente baja los brazos” porque “le parece que ya está vacunada y que no pasa nada”.

Por otro lado, el expresidente destacó que su partido apoya la veintena de medidas que propuso el colorado Germán Cardoso, cabeza del Ministerio de Turismo, denominadas “plan de salvataje” del sector. Sanguinetti subrayó que esa actividad se debe “salvar” porque “tiene una nube de pequeñas y medianas empresas que dan miles de puestos de trabajo”, que deben sobrevivir “para que cuando llegue la primavera y se supone que podemos avizorar una mejor temporada turística, puedan reactivar este sector fundamental de la economía nacional”.

Sanguinetti destacó que “todo el mundo reconoce” que, “de los grandes sectores de la actividad nacional”, el turismo es “el más dañado”. Por lo tanto, “hay que hacer un programa específico”, como el que presentó el Ministerio de Turismo. Por último, el expresidente dijo que si bien todos los sectores de la economía están dañados, “hay unos más y otros menos”, y “cuando todo es prioridad, nada es prioridad”.