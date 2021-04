El Senador Renan Calheiros (c), relator de la Comisión de Investigación Parlamentaria que investigará el manejo del gobierno de la pandemia de coronavirus, ayer, en Brasilia.

En su discurso luego de asumir su función como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analizará la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro en el marco de la pandemia de coronavirus, el senador Renan Calheiros, integrante del centrista Movimiento Democrático Brasileño, dijo que actualmente “se está viviendo el momento más trágico de la historia de Brasil”.

El legislador alagoano de 65 años de edad, un declarado enemigo político de Bolsonaro, expresó este martes en Brasilia que la labor de la CPI “será contra la agenda de muerte y el negacionismo” y que los “enemigos de esta investigación son la pandemia y aquellos que se aliaron para fomentar el virus”.

Calheiros dijo también que aquellos que sean encontrados culpables serán responsabilizados “por acción, omisión, desidia o incompetencia”, de acuerdo a lo que informó el portal Brasil247.

El relator de la CPI de la pandemia dijo además que el órgano será “un santuario de la ciencia y del conocimiento, en contraposición con el oscurantismo negacionista y sepulcral, responsable de haber generado una desoladora necrópolis”.

El contundente mensaje de Calheiros confirmó los temores del Ejecutivo, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que se constituyera la CPI y que este legislador fuera el relator del órgano.

En otra parte de su alocución en el Senado, Calheiros se refirió a la Operación Lava Jato y dijo que al contrario de lo que ocurrió en esta cuestionada acción judicial, la CPI que investigará la acción del Ejecutivo durante la pandemia no utilizará “ningún expediente tenebroso”. “Acá no vamos a ser como Sérgio Moro, sino que diremos ‘basta’ a la mentira que sofocó a la sociedad brasileña durante los últimos tiempos. Lo que estaremos discutiendo acá es el derecho a la vida, no quién es de izquierda o de derecha”, apuntó Calheiros.

El senador dijo que integrantes del actual gobierno y exjerarcas serán blanco de investigaciones, y trascendió que el primer citado a declarar en el Senado será el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta.

Calheiros agregó que “las gestiones del Ministerio de Salud serán investigadas a fondo” y también la militarización de la cartera, aunque puntualizó que no será el Ejército el que estará bajo análisis.

En su alocución, el relator de la CPI apuntó específicamente a otro exministro de Salud de esta administración, Eduardo Pazuello, y lamentó que en el peor momento de la pandemia se pusiera al frente del ministerio a un general y no a un especialista en el tema.

“El resultado de esta acción habla por sí solo: en el peor día de la pandemia, en apenas cuatro horas, el número de brasileños muertos fue el mismo que todos los que cayeron en los campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial”, expresó y agregó que, en todos los combates, ya sean bélicos o sanitarios, los que deben dirigir las acciones deber ser especialistas. “La directriz debe ser clara: los militares en los cuarteles, que de la salud se encargan los médicos. Cuando eso no pasa, la muerte es segura. Y eso fue lo que pasó. Ahora lo que tenemos que explicar es cómo y por qué pasó eso”, finalizó Calheiros.

También este martes y sin hacer referencia explícita a la CPI, el presidente Bolsonaro dijo a un grupo de simpatizantes en la entrada del Palacio de la Alvorada que él no “cometió ningún error” en las medidas que adoptó para combatir la pandemia, y nuevamente negó haber minimizado la covid-19.

De acuerdo a lo que informó el portal Metrópoles, el mandatario ultraderechista dijo: “Muestran un audio mío en que digo que la covid es una gripecita. Pero yo dije que era una gripecita para mí. Ahora mismo la Globo está diciendo que quien tiene una buena salud, quien camina, quien corre, quien nada, quien hace algún tipo de ejercicio físico, tiene aproximadamente ocho veces más chance de sobrevivir al virus sin problemas. Entonces puedo decir que no cometí ningún error”.

Además, en una clara referencia a la CPI, que investigará su gestión, Bolsonaro se quejó de quienes hacen política con las muertes provocadas por la enfermedad. “No se puede hacer política con cadáveres”, expresó el mandatario.