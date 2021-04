Cinco de las últimas encuestas de intención de voto para las elecciones que se celebrarán el martes en la Comunidad de Madrid coinciden en que el conservador Partido Popular (PP) es el que reúne más apoyo y en que conseguiría la mayoría absoluta con el respaldo de Vox, sector de extrema derecha. Sólo uno de los sondeos, elaborado por la consultora SW Demoscopia y publicado por el diario El Plural, indica que una alianza entre esos dos partidos no lograría la mayoría y esto abriría paso a una alianza de izquierda entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos y Más Madrid.

De acuerdo con esta encuesta, la suma de escaños del PP y Vox llegaría a 67, dos menos que los 69 que necesitan para alcanzar la mayoría absoluta. El otro partido derechista español, Ciudadanos, puede quedar en estas elecciones sin representación en el parlamento regional debido a que muchos de sus votantes decidieron apoyar al PP, que lleva como candidata a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la comunidad de Madrid desde 2019. En ese cargo, Díaz Ayuso ha hecho una oposición fuerte al gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

La encuesta agrega que el PSOE, con Ángel Gabilondo como candidato, lograría 33 bancas, a las que se sumarían 26 de Más Madrid y diez de Unidas Podemos, de tal modo que la izquierda alcanzaría los 69 escaños que le permitirían gobernar.

Pero los otros cinco estudios que se publicaron este miércoles, antes de que comenzara a regir la prohibición para difundir encuestas, concluyen que la comunidad de Madrid podría quedar en manos de una alianza entre los dos partidos más conservadores de España. Miden una intención de voto que le daría de 56 a 63 diputados al PP, y de 12 a 15 a Vox. En todos los sondeos, los dos partidos unidos superan los 69 diputados.

Sin más debates

Para este jueves estaba previsto un debate entre los candidatos, y otro se había fijado para el lunes 26, pero los dos fueron suspendidos. Unidas Podemos y Más Madrid anunciaron que no participarían en esos encuentros en rechazo a la presencia de Rocío Monasterio, la candidata de Vox, cuyas provocaciones dirigidas a Pablo Iglesias llevaron a interrumpir el último cara a cara entre los postulantes.

El jueves 21, antes de ese debate, llegó a la sede del Ministerio del Interior un paquete con cartas con amenazas de muerte para el titular de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska, para la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y para Iglesias, que es el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la comunidad de Madrid. Las amenazas también fueron dirigidas a sus familiares, y acompañadas de balas de alto calibre. Cuando la prensa le preguntó a Monasterio qué opinaba al respecto, la candidata de Vox dijo que no le creía a Iglesias ni tampoco al gobierno.

Por eso en el debate del sábado 23, en Cadena Ser, Iglesias reclamó que Monasterio se retractara y condenara esas amenazas. Dijo que tolerarlas hacía posible que siguieran ocurriendo, y advirtió que de lo contrario se iría del encuentro porque no estaba dispuesto a debatir sin partir de esa base.

“Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes”, respondió Monasterio. “Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas”, dijo Monasterio en alusión a que manifestantes contra Vox tiraron piedras a un acto de ese partido celebrado en dicho barrio madrileño, de conocida tradición izquierdista, que terminó en disturbios.

Monasterio continuó: “Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plató. Pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles”. La candidata de Vox siguió y ya no dejó hablar a Iglesias. El candidato de Unidas Podemos se retiró entre acusaciones que Monasterio le dirigió a él y a la moderadora del debate, a la que le preguntó si era una “activista”.

Las cartas con amenazas siguieron llegando. Un sobre con una navaja que parecía ensangrentada fue dirigida a la ministra de Industria, María Reyes Maroto. Este miércoles el correo interceptó otro paquete con balas y amenazas dirigido a la candidata del PP, Díaz Ayuso, y otra dirigida al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y que también incluía nuevas amenazas a Iglesias.