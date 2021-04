Con críticas al gobierno, a la oposición y sobre todo a las “contradicciones” que genera el capitalismo, Unidad Popular (UP), la coalición que perdió su representación parlamentaria en las últimas elecciones, celebró sus 15 años de vida, por medio de un evento en línea que se transmitió por sus redes sociales.

El exdiputado Eduardo Rubio fue el encargado de abrir la lista de oradores, que iban desfilando por la escenografía a medida que transcurría el evento. El otrora legislador dijo que con la conformación del “gobierno multicolor” en el poder se instala un “bipartidismo que busca asegurar la continuidad en el sistema”, que instalaría “una alternancia con matices”, aunque “ninguno se plantea la transformación de la realidad”. Eso, explicó, implicaría trabajar para “dar vuelta la tortilla” y “poner en primer lugar los intereses de los trabajadores”.

Otro de los dirigentes que hablaron en el acto, Milton Rodríguez (Partido Comunista Revolucionario), criticó los consecutivos pedidos del Frente Amplio (FA) para instalar una mesa de diálogo con el gobierno. “El FA lo único que hace es hablar del diálogo en abstracto con el gobierno, [quiere] prácticamente una coparticipación de su actuación política, y por eso llamamos a reforzar el camino de la lucha popular”, exclamó, señalando a UP como el “lugar” para “dar las peleas”.

El último orador y el que hizo uso de la palabra por más tiempo fue el excandidato presidencial Gonzalo Abella, que dejó de lado los aspectos coyunturales de la política local y observó que “las contradicciones del capitalismo son más dramáticas en este siglo”. Por eso, disparó: “O enterramos el capitalismo o el capitalismo nos entierra a todos. Todas las señales desde lo ambiental, lo social, la miseria, el hambre, la escasez de agua y ahora la pandemia desnudan el rostro descarnado del capitalismo”.

Para Abella, para enfrentar a la actual pandemia hay dos lógicas: “Una es la capitalista: ‘Vamos a tratar de hacer algo por la gente pero no podemos tocar el gran capital’. Esto lo probaron los 15 años del gobierno del FA”. Según dijo, la otra lógica es la “revolucionaria”, y es la que su partido propone.

“La gente necesita soluciones hoy, y por eso UP ha generado una plataforma de salida a la emergencia de la crisis”, anunció Abella. El expresidenciable observó que dicha plataforma debería tener “mucho más audiencia que la que hemos tenido en el pasado” y dijo que con una correcta difusión “quien no la acompañe va a quedar muy mal parado”.

La primera de las propuestas de dicha reforma implica no pagar la deuda pública. “Se acabó, se suspende. Estamos en una emergencia. Se suspende el pago de los intereses de la deuda por un año, y mientras, reorientamos la economía con mayor inversión del Estado”, propuso. Luego, sugirió gravar el gran capital, la actividad bancaria, y atacar a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), que son “un succionador terrible de dinero para el lucro y la estafa del pueblo trabajador”. Abella también pidió usar las reservas en dólares del Banco Central, y si bien explicó que una parte “no se puede tocar, porque es encaje bancario”, se preguntó cuándo y para qué se planea usar el resto.

Finalmente, pidió que desde el Estado se organicen proyectos cooperativos de trabajadores, precio estudio de su viabilidad, para reactivar las fábricas en el país.

El expresidenciable resaltó que es importante que UP desarrolle su política de alianzas para poder potenciar estas líneas de trabajo, pero dijo que todo acuerdo tiene un límite: “UP se diferencia de otros partidos que no quiero nombrar, que hipotecan sus principios para conseguir cargos. No renunciaremos a nuestros principios”.