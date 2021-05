A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el mandatario argentino Alberto Fernández anunció este lunes que iniciará acciones legales contra Patricia Bullrich, quien en una entrevista televisiva dijo que el gobierno no había llegado a un acuerdo para comprar las vacunas contra la covid-19 de la empresa Pfizer porque había pedido una coima.

“He instruido a mis abogados a que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación”, escribió Fernández en la red social. “La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”, agregó el presidente argentino, de acuerdo a lo que consignó Página12.

Más temprano había sido el exministro de Salud Ginés González García el que había expresado que demandaría a la presidenta del partido opositor PRO y exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que según ella fue el exjerarca quien había pedido el dinero a los representantes de la farmacéutica estadounidense.

“La denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda”, afirmó González García, quien dejó el Ministerio de Salud en el mes de febrero luego de que se revelara la existencia de un sistema paralelo e irregular de vacunaciones contra la covid-19. “Les voy a pedir a mis abogados las denuncias penales, civiles y todo lo que sea necesario porque es una barbaridad. No lo voy a dejar pasar; decirlo sin ninguna prueba y metiéndose nada menos con el honor de las personas”, expresó González García, según reseñaron medios argentinos.

En una entrevista con el canal La Nación+ realizada en la noche del domingo, Bullrich acusó a González García de pedir “un retorno” de dinero para cerrar el acuerdo con Pfizer. Bullrich dijo que “Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”.

Los dichos de la dirigente derechista fueron desmentidos por la empresa Pfizer, que en un comunicado expresó que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento”, según informó el portal Infobae. Además, desde la farmacéutica se aclaró que “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna covid-19”.

El presidente Fernández en su hilo de Twitter manifestó su “asombro” ante la acusación lanzada por Bullrich, y señaló que “lo dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”.

“En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran realmente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad”, remarcó Fernández. “Que me critiquen por las medidas que tomo es parte de la democracia que me atribuyan delitos no, porque no los cometo”, puntualizó el presidente, minutos después de su anuncio por Twitter, en una entrevista con Radio 10.