En su declaración del martes ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado que está analizando la gestión de la pandemia por parte del gobierno encabezado por el presidente Jair Bolsonaro, el director general de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Antonio Barra Torres, criticó algunos dichos y acciones negacionistas del jefe del Ejecutivo y pidió que nadie siga sus directivas al respecto.

Las palabras de Barra Torres sorprendieron a los legisladores, ya que se trata de una persona cercana a Bolsonaro.

De acuerdo a lo que informó Folha de São Paulo, el director de la Anvisa, entidad reguladora de los fármacos que se administran en el país, también confirmó ante los senadores el intento de cambiar, mediante un decreto presidencial, el prospecto de la hidroxicloroquina, con el objetivo de ampliar su uso para que pudiera ser utilizado contra la covid-19. Barra Torres dijo estar en contra de la indicación de este fármaco para tratar el coronavirus, porque su eficacia, a tales efectos, no está científicamente probada.

Barra Torres, quien es médico pero también contralmirante de la Armada, tomó temporalmente el mando de Anvisa en diciembre de 2019, pero casi un año después fue confirmado en forma permanente en el cargo por Bolsonaro.

El director de la Anvisa compareció ante la comisión como testigo para explicar principalmente el proceso de autorización de las vacunas en el país.

Cuando el relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, citó una serie de declaraciones de Bolsonaro en contra de las vacunas, especialmente la Coronavac, Barra Torres respondió que estas palabras del mandatario iban en contra de toda la política sanitaria de la agencia que él comanda.

“Todo el texto que usted leyó va en contra de todo lo que hemos defendido en todas las manifestaciones públicas, al menos las que yo he hecho y de las que tengo conocimiento, que realizaron los directivos, gerentes y empleados de la Anvisa”, dijo Barra Torres.

A continuación, el jerarca de la entidad reguladora defendió la vacunación masiva como la principal herramienta para superar la pandemia y agregó que, incluso con la inmunización, las personas no deben renunciar al uso de tapabocas, al uso de alcohol en gel, además de respetar el aislamiento social, medidas a las que Bolsonaro se opone.

Criticando directamente al mandatario, Barra Torres expresó que “la población debe guiarse por las medidas que promueven principalmente los órganos que están enfrentando directamente a la enfermedad”, y no por las expresiones o conductas de Bolsonaro.

En la misma línea, el director de la Anvisa también declaró que no está de acuerdo con el comportamiento del presidente cuando fomenta aglomeraciones.

En otra parte de su comparecencia ante la comisión, considerada importante por la oposición y por senadores independientes, Barra Torres confirmó que hubo una reunión en el Palacio de Planalto donde se discutió la publicación de un decreto presidencial para poder cambiar el prospecto de la hidroxicloroquina, para que pudiera ser utilizada en el tratamiento contra la covid-19. Dicha reunión ya había sido mencionada en un comunicado la semana pasada por el exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.

Barra Torres explicó que los cambios en los prospectos deben ser solicitados por los laboratorios responsables de los medicamentos, y que posteriormente deben ser analizados por la Anvisa.

Por otro lado, y esta vez sí poniéndose del lado del mandatario, Barra Torres descartó que existiera algún tipo de injerencia del presidente en los asuntos de la agencia reguladora, afirmando que no hubo presión alguna por parte de Bolsonaro para influir en la autorización o rechazo de vacunas contra el coronavirus. “No, no. No hubo interferencia, no hubo presión alguna [para la autorización de la Coronavac]”, dijo Barra Torres ante los senadores que le preguntaron por el tema.

El director de la Anvisa también dijo desconocer la existencia de un “ministerio paralelo”, ya que los senadores están investigando la influencia de un presunto organismo que asesoraba al presidente en temas referentes a la pandemia por fuera del Ministerio de Salud.

En principio blanco de sospechas de los parlamentarios, Barra Torres negó que la Anvisa pospusiera la decisión sobre la autorización de la vacuna rusa Sputnik V.

Al respecto, dijo que cualquier retraso sobre este tema debe atribuirse al laboratorio responsable de la producción de este fármaco en Brasil, el laboratorio União Química, que aún no envió la documentación necesaria.

“La autorización para el uso de emergencia de esta vacuna está siendo analizada actualmente por la dependencia, a través de la presentación de documentos por parte de la empresa. Este análisis está paralizado hasta que União Química entregue los documentos”, expresó Barra Torres.