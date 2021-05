Una fecha conmemorativa especial, en la que se recordaron los 213 años del levantamiento de los madrileños contra los invasores franceses –hecho histórico que fue inmortalizado por los famosos cuadros de Francisco de Goya y Lucientes– sirvió como telón de fondo para la jornada en la que todos los partidos políticos realizaron sus actos de cierre de campaña previos a las elecciones que se realizarán el martes en la Comunidad de Madrid.

Estos comicios, signados por una áspera lucha ideológica y discursiva entre la derecha y la izquierda, tienen de acuerdo a las últimas encuestas por delante al Partido Popular (PP), que estaría cerca de llegar a conformar nuevamente gobierno en la capital española en una alianza con los ultraderechistas de Vox. Pero la izquierda apuesta a la sorpresa, ya que, si bien los sondeos la sitúan algunos puntos porcentuales por detrás del bloque de derecha, la suma de los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos (UP) y Más Madrid podría torcer la historia.

En este marco, el candidato a presidente por UP, Pablo Iglesias, dijo durante su acto de cierre de campaña que espera que el martes la ciudadanía saque del gobierno regional al PP y sus aliados por “el peligro real contra la democracia” que supone la derecha. “Para ellos la democracia funciona si ganan, ¿qué pensáis que pasará si no? ¿No lo visteis en el Capitolio?”, expresó Iglesias.

“Cuando les ganemos contarán no sé qué de Correos y no les van a faltar apoyos mediáticos y tertulianos en televisiones que digan que a lo mejor ha habido fraude porque con los comunistas ya se sabe que son capaces de cualquier cosa”, agregó el candidato izquierdista, de acuerdo a lo que consignó el portal El Español. Iglesias fue el único candidato que no fue a los actos oficiales de la Comunidad de Madrid, presididos por la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, del PP. “No podíamos estar con Ayuso porque no somos convidados de piedra en un mitin que ha utilizado una vez más a las instituciones”, dijo Iglesias, quien acusó a la postulante del PP de convertir los actos institucionales en “un mitin de campaña”. “No puede haber una sola persona decente que se quede en casa y no vaya a votar. Costó mucho y hay dos fuerzas políticas que quieren robar la democracia. Tiene que haber orgullo democrático para dar una respuesta democrática”, concluyó Iglesias.

Si bien antes del acto Ayuso había dicho que la ceremonia iba a ser “un ejemplo de uso correcto de las instituciones”, en los hechos la conmemoración del 2 de mayo fue utilizada por la dirigente derechista para impulsar su reelección. Según informó El País de Madrid, en ocho ocasiones Ayuso empleó el término “libertad”, haciendo referencia al hecho histórico que se recordaba, aunque dicha palabra es el principal lema de la candidata del PP. Horas después, durante el acto partidario de cierre de campaña –no institucional, como el que se celebró en la mañana–, Ayuso pidió a sus partidarios un “último esfuerzo” para lograr un “gobierno en libertad”.

“Madrid y España nos están mirando, estemos a la altura. Vamos con pasión a las urnas y sobre todo hagámoslo por el mayor bien que tiene el hombre: la libertad”, expresó Ayuso.

Mientras tanto, en el cierre de la campaña socialista, realizado en la zona de Vallecas, un bastión tradicional de la izquierda madrileña, el presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió el voto por el candidato socialista, Ángel Gabilondo, como forma de evitar “el principio del fin de la democracia vigorosa y rebosante de derechos y libertades” que a su juicio se producirá si Vox llega al Ejecutivo madrileño de la mano del PP.

Según informó el portal Europa Press, Sánchez dijo: “Somos el PSOE, somos la izquierda y vamos a ganar las elecciones el 4 de mayo”, y definió a su partido como el que puso en pie el Estado del bienestar, “el partido de la diversidad”, “el partido feminista del sistema político español” y “el partido ecologista”.