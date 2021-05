Omar Estévez, diputado de Salto por el Partido Colorado, reconoció incumplir con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad privada como productor cítrico. En un audio de hace un mes divulgado por una encargada de su empresa y difundido este jueves por Informativo Sarandí reconoce que envió a ocho trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que “nunca dejaron de trabajar” .

“Yo tenía a Belén [el pueblo] con ocho positivos en el ómnibus. ¿Entendés? Y nunca dejaron de trabajar”, se puede escuchar en el diálogo. En diálogo con el informativo, el diputado reconoció que fue un “burro” por el mensaje y aclaró que se trata de un error. En el momento en que dice que tenía ocho “positivos” debería haber dicho “hisopados”.

“Una persona que trabaja para mi empresa había estado con contacto positivo y se hizo hisopado a los ocho que estaban más cercanos del ómnibus, se les hizo un domingo el hisopado rápido y dieron todos negativos e igual se paró un día el ómnibus, el lunes, por prevención. Tuve que empezar diciendo ‘fueron ocho hisopados’, arranqué diciendo que fueron ocho positivos, no sé en qué momento me salió esa palabra, y hoy está circulando haciéndome un poco de daño”, comentó el diputado, y agregó que en su opinión hay una “intencionalidad política” de “desgastar su imagen”.

Según informó el medio, el diputado está citado este viernes a las 11.00 al Ministerio de Salud Pública para informar al respecto. A pesar de que sus trabajadores hayan viajado con el resultado del hisopado pendiente, Estévez se mostró muy seguro sobre el cumplimiento de los protocolos en su empresa y resaltó que gracias a eso “no hubo nunca ningún positivo”.

Mientras, el Parlamento considerará el tema, según anunció la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien aclaró que se enteró hoy de la situación y que le “gustaría profundizar el tema; seguramente a nivel de Cámara de Diputados estará siendo solicitada la información y vamos a considerar el tema, sin lugar a dudas”.

El diputado de Vamos Salto, el sector liderado por Germán Coutinho, comentó a Desayunos informales que estaba molesto porque se habían sucedido varias faltas en época de zafra a raíz de casos de coronavirus. A su entender, “lo justo” era que se hisoparan y resguardaran sólo aquellas personas que se habían sentado cerca de los infectados en el viaje en ómnibus.

En el audio se lo escucha decir: “Si vos querés yo te corto el ómnibus mañana y paro, pero no me compliques por esa bobada” y le agrega a la mujer: “Si estás preocupada vos, encuarentenate vos y ta, pero si es uno del ómnibus [el infectado] lo justo es que se hisopen los que estén más cerca”.

De hecho, recordó cuando él se contagió de covid-19 en el Parlamento y señaló en la conversación con su empleada: “Yo me contagié y no se hisopó a todos los diputados, se hisoparon los dos que estaban cerca mío. Hasta la pregunta es estúpida, no sé de qué tiene que preocuparse la gente, si aparte ni sabés si es positivo o negativo”. Terminó la conversación con ironía diciendo: “Yo voy al Ancla perdiendo plata, a mí me hace un favor si ustedes no quieren ir mañana, avisame nomás y yo ya les corto el ómnibus”.

Primeras repercursiones

El diputado colorado Gustavo Zubía dijo a la diaria que todavía no tiene elementos para saber si la grabación es real, pero en caso de que “las versiones periodísticas sean verdad”, dijo que “condena absolutamente” ese tipo de conductas.

No obstante, Zubía sostuvo que a su juicio en este caso no existiría una figura penal que pudiera configurar delito para procesar a Estévez, porque el Senado no ha aprobado aún la reforma del artículo 224 del Código Penal, que establece el delito de peligro en materia sanitaria, que fue votada en la Cámara de Diputados. “No nos embromemos, no seamos hipócritas. Como es un diputado del Partido Colorado nos desgarramos las vestiduras, pero esto no es coherente”, dijo.

El legislador afirmó que no está de acuerdo con la posición contraria de Luis Lacalle Pou en ese tema. “Discrepo con el señor presidente. Le tengo un enorme respeto pero no lo respaldo en esto, ni tampoco con la libertad responsable de las personas. Si no, habría que derogar el Código Penal”, sostuvo. A su juicio, los legisladores se están rigiendo por “lo que dicen los líderes”, que tienen una “falta de percepción de lo que esto puede llegar a ser, y estamos en el horno”.

Según Zubía, actualmente Estévez solo podría ser multado por el Ministerio de Salud Pública o procesado por el delito de desacato, pero eso “requiere que le digas antes que no puede hacer eso”.

Además, la agrupación colorada Corriente Constructora Liberal en un comunicado rechaza el proceder del diputado y pide que la situación sea considerada por la Comisión de Ética y Conducta Política del partido.

Días atrás, Estévez había denunciado en el diario El Pueblo de Salto que había escasez de mano de obra para la cosecha de cítricos y asegurado que necesitaba unos “100 obreros” que no conseguía, recuerda El Observador. “En todas las empresas están pidiendo a gritos cosechadores. No entiendo. Después, el problema es que en Salto hay un nivel de desempleo de 12 puntos, lo cual es un montón, pero la gente no está queriendo trabajar”, manifestó en su momento.

El año pasado, a pocos días de la elección departamental, el diputado anunció que se alejaría de la coalición multicolor porque tanto el Partido Nacional como el gobierno habían cometido actos de “corrupción”, en referencia a las camionetas del Ministerio de Desarrollo Social que entregaron canastas con un cartel de la lista 404 del Partido Nacional. Sin embargo, días después, consultado por la diaria, Estévez dijo que él trabajó para un cambio y “el cambio fue posible”. “Yo no les puedo dar la espalda a 6.000 salteños que respaldaron mi diputación y dejar contentos a los frenteamplistas. Me tiraría a toda mi gente encima”, explicó y agregó: “Fue un momento de calentura. Hoy por hoy, las elecciones pasaron y lo más importante es sacar adelante a Salto”.