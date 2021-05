La Junta Departamental de Paysandú analizará en los próximos días la posibilidad de conformar una comisión investigadora para tratar la contratación por parte de la comuna de la fundación A Ganar. La bancada del Frente Amplio (FA), junto al apoyo del Partido Colorado (PC), promovió el jueves una moción para crear una preinvestigadora que analizará en un plazo de 72 horas si hay o no mérito para impulsar una investigadora.

Entre el 23 y 30 de diciembre del año pasado, la Intendencia de Paysandú abrió un llamado para licitar la gestión del personal de ocho centros CAIF y del Centro Siempre, hasta el momento a cargo del Instituto del Niño y Adolescente (INAU). La única oferente fue la fundación A Ganar, que finalmente resultó adjudicataria.

La edila Mabel de Agostini (Vertiente Artiguista) dijo a la diaria que existen muchas irregularidades en torno al llamado, ya que la fundación llegó como un “regalo de Navidad” y la adjudicación abarcó “un montón de áreas, en un plazo totalmente fuera de lo legal porque nadie se enteró del llamado”. El llamado implicaba el “gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, servicios generales, entre otras, de la Intendencia Departamental de Paysandú”.

De Agostini cuestionó que se haya “cambiado el ADN de la política de primera infancia” en Paysandú, dado que durante todas las administraciones anteriores estaba a cargo del INAU. “Exigimos que se cree una comisión investigadora para analizar cuál es el vínculo de la intendencia con la fundación”, apuntó.

El presidente de la Junta Departamental de Paysandú, el nacionalista Braulio Álvarez, dijo a la diaria que la comisión preinvestigadora estudiará los “elementos de la denuncia”, pero adelantó que su partido busca siempre promover “la transparencia en todos los sentidos”. En esa línea, sostuvo que la postura del partido ha sido históricamente la de “votar cualquier comisión investigadora, porque no tenemos nada que ocultar”, sostuvo.

En la misma línea, el edil colorado David Helguera planteó que la posición de su partido ha sido siempre habilitar investigadoras, y “de acuerdo a todo lo que hemos visto, en apariencia, habría elementos”. “Por investigar no pasa nada, no es una función policial ni del FBI, somos políticos. Claramente la fundación A Ganar está muy relacionada con el Partido Nacional porque no parece casual que haya ganado en 12 departamentos un llamado de un concurso que el resto no conoció. Siempre, si hay duda, vamos a investigar”, apuntó.

Actualmente, el director de la fundación es Alejandro Rico y la subdirectora, Verónica Martínez Vicentino, hermana de Nicolás Martínez Vicentino, secretario del presidente Luis Lacalle Pou. Antes la organización había sido dirigida por Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, exministro de Economía.