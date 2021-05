El excanciller Ernesto Araújo dijo el martes que las acciones de Itamaraty durante la pandemia, como buscar insumos de cloroquina y limitar la adhesión brasileña al consorcio Covax, se llevaron a cabo bajo la orientación del Ministerio de Salud.

En su comparecencia ante la comisión que investiga la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro de la pandemia de coronavirus, Araújo, quien dejó el cargo en marzo de este año, dijo que la cancillería había actuado desde el principio, a través de las embajadas, con el objetivo de buscar información sobre investigación de medicamentos y vacunas contra la covid-19. Sin embargo, de acuerdo a lo que consignó Reuters, el excanciller afirmó que las decisiones sobre la búsqueda de insumos fueron tomadas por el Ministerio de Salud.

Consultado sobre la decisión del gobierno brasileño de sumarse al programa Covax por el mínimo requerido ‒la compra de vacunas equivalentes a 10% de la población, en lugar del máximo permitido, 50 %‒, Araújo dijo también que eso fue determinado por la cartera de Salud, que en ese momento estaba encabezada por Eduardo Pazuello, quien se presentará este miércoles ante la comisión.

“Esta decisión no fue mía, no fue del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue una decisión del Ministerio de Salud dentro de su estrategia de vacunación”, afirmó Araújo. “Fue una decisión tomada, entiendo, por el Ministerio de Salud, y no sé si coordinó con otras dependencias, pero no con la cancillería”, agregó.

Cuando se le preguntó quién habría dado la orden, Araújo respondió: “No sé quién dio la orden, pero entiendo que cualquier decisión del Ministerio de Salud depende del ministro”, haciendo referencia, una vez más, a Pazuello.

Por otra parte, durante su comparecencia ante la comisión investigadora del Senado, Araújo negó que durante su gestión al frente de la cancillería las relaciones con China se hayan deteriorado.

Ante esta afirmación, el presidente de la comisión, el senador Omar Aziz, le pidió al exjerarca que no faltara a la verdad. Según informó Folha de São Paulo, Aziz recordó un texto en que el exministro sugirió que la pandemia tenía como objetivo recuperar el comunismo e incluso utilizó el término “comunavirus”.

“No falto a la verdad”, respondió Araújo, “me refería a un ‘virus ideológico’, no al coronavirus”, agregó.

Por su parte, el relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, cuestionó a Araújo sobre las declaraciones del presidente Bolsonaro contra China, como cuando dijo en octubre de 2020 que no compraría la vacuna al país asiático y que no creía “que la vacuna sea segura en cuanto a su origen”. El excanciller, evasivo una vez más, dijo que no había discutido este tema con el presidente.

Calheiros también citó episodios en los que Eduardo Bolsonaro y el exministro de Educación Abraham Weintraub culparon abiertamente a China de la pandemia.

Sin embargo, Araújo se mantuvo firme en su postura: “No veo en los ejemplos que mencionó hostilidad hacia China”, expresó.