El presidente argentino, Alberto Fernández, está realizando esta semana una gira por países europeos acompañado por el canciller, Felipe Solá, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros altos funcionarios. Uno de los objetivos centrales de sus visitas a cuatro estados es recabar su apoyo para lograr una renegociación de la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

Esta deuda alcanza casi 45.000 millones de dólares, y los primeros vencimientos, de casi 4.200 millones de dólares, están previstos para setiembre y diciembre. Sobre esas deudas, el FMI aplica sobretasas de 2% a los países cuya deuda es mayor que la cuota que aportan al organismo.

Fernández manifestó su expectativa de que en octubre el FMI acceda al reclamo de su gobierno de que no se apliquen esas sobretasas. “Lo que pedimos es que ese mecanismo se suspenda en la pandemia, y espero que al borde de octubre el FMI lo trate y de una vez por todas lo elimine”, dijo el mandatario según citó la agencia de noticias Télam.

“El mecanismo de sobretasas del Fondo Monetario Internacional [FMI] está dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina”, dijo el martes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, después de reunirse con Fernández en Madrid. A su vez, Fernández agradeció el apoyo de España y dijo que ese país siempre acompañó a Argentina en planteos como este.

En una declaración conjunta, los dos gobernantes también anunciaron que Sánchez visitará Argentina junto con empresarios españoles el 8 y 9 de junio. Además de reunirse con el jefe de gobierno en el Palacio de la Moncloa, Fernández visitó al jefe de Estado español, el rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.

La gira oficial del mandatario argentino por Europa comenzó el lunes en Portugal, donde lo recibió el primer ministro António Costa, quien también respaldó a Argentina en el reclamo sobre su deuda. “Le he transmitido todo el apoyo de Portugal en este asunto e intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se puedan suspender las sobretasas”, dijo.

El primer ministro portugués recordó que su país impulsó una negociación similar frente al organismo. “Yo me he enfrentado con el mismo problema que tiene Argentina. Teníamos un préstamo que era superior a la cuota de Portugal en el Fondo. Pagábamos una sobretasa muy significativa y, felizmente, hemos logrado convencer al FMI de liberarnos de esa sobretasa. Hoy estamos en una situación muy particular y creemos que es un momento para suspender esa sobretasa para poder ayudar a los países que están combatiendo la covid-19”, dijo Costa.

A su vez, Fernández explicó: “Queremos alcanzar un acuerdo con el Fondo, pero pedimos que no nos condicione el futuro, que no condicione el desarrollo de un país que necesita terminar con la desigualdad”. Dijo que su gobierno busca un acuerdo que “se pueda sostener en el tiempo y que no postergue más a los argentinos”, y agregó: “Le pido al Fondo comprensión sobre la naturaleza de ese acuerdo que fue nocivo para la Argentina y comprensión por el tiempo que vive el mundo por la pandemia. Ojalá podamos llegar a ese acuerdo rápido”.

Los dos gobernantes también manifestaron su voluntad de trabajar en acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, así como en acciones internacionales para frenar el cambio climático, y en la liberación de las patentes de vacunas contra la covid-19. Tanto Argentina como Portugal ya habían planteado tiempo atrás la necesidad de suspender los derechos sobre las vacunas para combatir el coronavirus de manera global, y cuestionaron las asimetrías en el acceso de los distintos países a la inmunización. El martes, en España, Fernández recordó que Argentina “está produciendo el principio activo junto a México” y agregó: “Hacia fin de este mes vamos a tener el primer lote de vacunas producidas en México”. Además, “Argentina está en condiciones de empezar a producir la vacuna Sputnik de Gamaleya, estamos esperamos la aprobación de calidad de Gamaleya y hemos avanzado con la vacuna Sinopharm de China”, agregó. A su vez, Sánchez reiteró que cuando la mitad de la población de España esté vacunada, su país va a “entregar siete millones y medio de vacunas a América Latina” mediante el mecanismo Covax.

La gira oficial continúa en París, donde Fernández tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con empresarios. Después, viajará a Roma, donde se reunirá con las autoridades italianas y, posteriormente el jefe de Estado argentino acudirá a la Ciudad del Vaticano, donde será recibido por el Papa Francisco.