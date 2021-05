El miércoles, desde las 10.00 hasta la noche transcurrió en la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con motivo de la exoneración otorgada a una empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, en el marco de la ley de inversiones ‒el jerarca renunció al beneficio luego de conocida la noticia‒.

El miembro interpelante por el Frente Amplio (FA) fue Gonzalo Civila, diputado socialista, quien tuvo cruces con el oficialismo y cuestionó lo “ético” de la situación, mientras que el gobierno y los legisladores de la coalición defendieron lo actuado.

Según advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Alfredo Fratti, se rompió lo pactado previo a la sesión de limitarse a debatir sobre el caso Alfie, ya que hubo distintas discusiones sobre otros asuntos políticos. De hecho, el diputado Gerardo Núñez del FA le transmitió a Fratti que no compartía el criterio aplicado ‒ante las reiteradas intervenciones para encauzar el debate‒ y tuvo un cruce con el colorado Felipe Schipani: “Tranquilo, cálmate. Hablá vos cuando te toque, boquilla”, le dijo.

Sí se centró en el tema de la convocatoria la ministra Arbeleche, quien marcó que fue “muy claro el procedimiento”, se cumplieron “los requisitos legales” por parte de la empresa que postuló a los beneficios y entonces “la única alternativa era dar la exoneración tributaria”. Si bien es habitual que cuando es convocado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Parlamento también acuda la OPP, en este caso Alfie no concurrió.

Sobre las 19.00 y previo a finalizar la sesión, la bancada oficialista emitió una declaración expresando “su total y absoluto respaldo” a las explicaciones de Arbeleche, así como también “ratificó su confianza personal, profesional y política” al director de la OPP.

Algunos de los momentos de mayor tensión y griterío en sala ocurrieron cuando Civila sostuvo que en la coalición “gobiernan para beneficiarse a sí mismos” ‒el colorado Ope Pasquet consideró esto “el agravio más radical que se haya proferido en esta charla” ‒, y cuando luego el blanco Juan Martín Rodríguez dijo, en referencia al diputado interpelante del FA: “No se puede esperar del burro más que una patada”.

También hubo críticas de la oposición cuando el diputado blanco Álvaro Viviano se refirió a exoneraciones dadas en gobiernos anteriores a empresas vinculadas con exjerarcas como Danilo Astori, Pablo Ferreri y el expresidente Tabaré Vázquez. “En ese momento era legal y ético [las exoneraciones otorgadas], hoy para nosotros también, pero para las nuevas reglas del FA sería anti ético”, apuntó el legislador.

Otro diferendo que involucró a Viviano fue que en su intervención comentó que había analizado el expediente del caso Alfie, a lo que el FA reclamó poder acceder a este, y el diputado blanco se corrigió: “Hablé de expediente, quise decir ley”.

Carlos Varela, del FA, dijo que los dichos de Viviano violan el secreto tributario por divulgar información de empresas, y se “evaluarán” acciones. “Muchas de estas cosas se hubieran evitado si el expediente hubiera sido entregado al Parlamento”, señaló Varela.

La ministra Arbeleche le respondió: “No tengo ninguna normativa para presentar este expediente u otro. El MEF no ha entregado ningún expediente y Viviano fue claro [con la aclaración]. Se me puede insistir mil veces, sería muy sencillo terminar la discusión presentándolo porque no tiene ningún misterio”.

La fecha de la solicitud y los “dos lados del mostrador”

Tras la primera intervención de Civila, donde dejó planteadas distintas preguntas sobre la exoneración otorgada a Alfie, le llegó el turno a Arbeleche, quien primero habló de la política de beneficios fiscales y luego se refirió al caso en concreto. Sostuvo que la fecha de resolución fue el 11 de febrero de 2021, y como ministra la rubricó con “absoluto conocimiento” de lo que estaba firmando. Además, dijo que la solicitud del beneficio fue realizada el 13 de diciembre de 2019.

“Esto confirmó nuestros peores temores, que esta solicitud de exoneración se pidió luego de saber esta persona [Alfie] que iba a ser un alto jerarca del gobierno”, dijo posteriormente el diputado del FA, Daniel Gerhard.

Civila, miembro interpelante, también puso el foco en el asunto, recordando una nota del diario El País del 3 de diciembre, que informó que el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con Alfie y este último confirmó que le habían ofrecido un cargo público. “Estuvimos meses escuchando insinuaciones que pretendían establecer que no sabía que iba a integrar el gobierno y eso es una absoluta falsedad”, expresó.

Arbeleche ratificó lo actuado: “Cabe destacar que la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones], con base en la evaluación efectuada por los servicios técnicos, recomendó expresamente el otorgamiento de los beneficios previstos. Se actuó en consecuencia plenamente conforme a derecho, contándose con los asesoramientos preceptivos previos. Debe afirmarse que la exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico”.

La jerarca añadió que “el cargo de director de la OPP no tiene incompatibilidades o inhibiciones específicas para el desarrollo de actividades privadas”, y mencionó que la Ley 19.823 ‒que regula la ética en la función pública‒ “no amputa los derechos sustantivos o de fondo, es decir, no afecta la capacidad de goce de derechos” del funcionario.

A su vez, la ministra señaló que Alfie no integró ningún organismo resolutivo porque la decisión fue del MEF, y no puede decirse que “estaba de los dos lados del mostrador”, ya que la OPP depende de la Presidencia de la República. “No pudo ni tuvo ningún tipo de injerencia [Alfie] en el expediente cuyo trámite corrió completamente por el MEF”, expresó.

Para el FA no se respondieron las preguntas

Civila declaró en rueda de prensa que el FA sale de la instancia “con muchas más dudas de las que entramos”, porque la ministra leyó “un informe jurídico, previamente elaborado, y después, frente a la insistencia de responder preguntas, se negó a contestarlas”. Agregó que “evidentemente hay cosas que no se quieren revelar” por parte del gobierno sobre el caso.

Al inicio de la sesión, el diputado socialista cuestionó al oficialismo por criticar el momento de la interpelación ‒ante la crisis sanitaria y económica‒ porque “la ética importa siempre”. Allí fue que realizó 11 preguntas a la titular del MEF, entre ellas si no le parecía reñido con la ética “otorgarle un beneficio tributario a un compañero”, con quien “además la une un vínculo de larga data”, ya que Alfie fue su docente y trabajaron juntos previamente.

Asimismo, Civila citó el decreto que reglamenta la ley que determina las normas de la conducta pública, y mencionó que “el funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público”. En esa línea, afirmó: “Acá parece que a nadie se le presenta ninguna duda sobre un conflicto en el interés público o privado”.

El diputado del FA Sebastián Valdomir manifestó que “está claro que algún fusible va a saltar” por lo ocurrido, porque “hay cosas que debían hacerse de otra manera”, y que el presidente “intuyó este problema” al pedirle a Alfie que renuncie al beneficio. Tanto él como otros legisladores opositores dijeron que la responsable es la ministra y no los funcionarios que intervinieron en el proceso.

Por su parte, varios legisladores del oficialismo cuestionaron el motivo de la convocatoria a Arbeleche. “Es insólita la interpelación a una ministra por ceñirse en su proceder dentro de la legalidad”, indicó el diputado blanco Daniel Martínez Escames. “Hay voluntad política de quebrarle una pata al gobierno” con la interpelación, sostuvo Viviano, y el colorado Gustavo Zubía señaló que “no interesan las pruebas sino emitir opiniones”.

Sobre las 21.00 hubo un nuevo cruce entre oficialismo y oposición cuando hablaba Schipani por el pedido de Fratti de encauzar el debate, lo que terminó en una suspensión momentánea de la sesión.

A lo largo de la jornada, todos los partidos expresaron elogios sobre la normativa que brinda exoneración a los proyectos de inversión, con excepción de Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, quien dijo que esa colectividad pretende modificar la ley. “La mayoría de las empresas no acceden a esos beneficios; no saben que existe o les resulta costoso contratar estudios y consultorías” para postular, indicó.