Los nuevos titulares del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el ministro Martín Lema y la subsecretaria Andrea Brugman, mantuvieron el martes una ronda de reuniones con los directores de las distintas secretarías del organismo, con el objetivo de tener un primer “pantallazo” del trabajo que se desarrolla en cada dirección e iniciar un proceso de evaluación de los programas y planes que lleva adelante la cartera.

Lema y Brugman llegaron sobre las 8.45 al ministerio y recorrieron la sede piso por piso. En la recorrida conversaron con los trabajadores que estaban en el edificio ‒que son la minoría, debido al régimen de teletrabajo‒, y sobre las 9.30 comenzaron las reuniones con los directores nacionales en el despacho de Lema, en el séptimo piso de la sede.

Una fuente del Mides comentó a la diaria que las autoridades pidieron a los directores que les presentaran las líneas de trabajo de su sección, la “hoja de ruta” y la proyección de trabajo, con el propósito de comenzar una etapa de evaluación de las intervenciones “y reformular lo que haya que reformular”. Según indicó la fuente, los jerarcas anunciaron que evaluarán “mejoras, cosas para cambiar, y eventualmente, su continuidad o no”. El planteo general de las reuniones fue tener un “termómetro de situación” de cada equipo de trabajo.

En las reuniones también se conversó sobre la impronta de la nueva cúpula ministerial, que tiene como trasfondo la impresión de un mayor peso político a la conducción. Según señalaron fuentes a la diaria, Lema insistió en la importancia de que el Mides tenga un “rol político articulador” con otras carteras y también a la interna, de modo que las distintas direcciones no actúen en solitario sino en coordinación.

La cruzada de Lema contra el Mides del FA

Durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), luego de encabezar las investigaciones a nivel legislativo por las irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado cuando se desempeñaba como diputado, Lema puso el foco en la gestión del Mides, lo que lo llevó a estar en constante enfrentamiento con la exministra de Desarrollo Social Marina Arismendi. Entre el 26 de febrero de 2015 y el 9 de setiembre de 2019 Lema cursó más de 30 pedidos de informe dirigidos a esta cartera, y en marzo de 2019 inició una campaña para crear una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en el Mides, que no obtuvo los votos del entonces oficialismo para su creación.

Los argumentos de Lema para la investigadora se basaban en presuntas contrataciones irregulares de funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, con sesgos de “amiguismo” y “contrataciones a dedo”. El 18 de marzo de 2019, cuando se discutía la creación de la comisión, Lema dijo a la radio Montecarlo que los programas y planes sociales del Mides no estaban dando “los resultados esperados” producto de “grandes problemas de gestión” y de “irregularidades y falta de transparencia en la administración de los recursos, que muchas veces no llegan a quienes los necesitan”.

En julio de 2019, Lema denunció que no le permitieron ingresar a algunos refugios del Mides en Ciudad Vieja, Centro y Cordón, a los que había llegado de sorpresa para “conocer de primera mano funcionamiento y estado de situación”, según él mismo comentó en su cuenta de Twitter. En esa publicación, el entonces diputado lamentó tener que “coordinar con las mismas autoridades” a las que debía “controlar”, y calificó el hecho de “una muestra más de la gestión cargada de secretismo de la ministra Marina Arismendi”.

El nacionalista acusó también a la titular del Mides de pagar “pasajes irregulares” al interior del país, por una “cifra millonaria observada por el Tribunal de Cuentas”, a personas que no eran funcionarias del Mides, y cuestionó en varias oportunidades la falta de respuestas a sus pedidos de informe. En una entrevista en el programa Todas las voces, de Canal 4, en junio de ese año, Lema aseguró que su objetivo no era “atacar” las políticas sociales, sino “la utilización del Mides como un comité de base para acomodar a los amigos del FA”.

En esa misma entrevista, Lema puso de manifiesto su perspectiva sobre cómo debe ser el abordaje de las personas en situación de calle, y consideró que los gobiernos frenteamplistas tuvieron una “concepción netamente materialista” de la problemática: “Yo creo que lo que necesita [una persona en situación de calle] va más en lo interior que en lo exterior. Precisa afecto, precisa amor, precisa que la estén acompañando, precisa que le den un norte, que le den la inyección de energía necesaria para querer salir adelante”, reflexionó. En su opinión, el FA “se cree que simplemente asignando recursos las cosas cambian. Y si a los recursos si no se les pone empeño, si no se les pone voluntad, esa mala gestión termina redundando en malos resultados”.

Castaingdebat sobre la salida de Bartol: “No es sencillo insertarse” cuando “no se maneja experiencia política”

El exsubsecretario del Mides Armando Castaingdebat se refirió el martes al cambio de autoridades en la cartera, y aseguró que mantendrá su banca en la Cámara de Diputados mientras el presidente Luis Lacalle Pou evalúa un posible cargo en el área ejecutiva. El exintendente de Flores se definió como un “soldado de este gobierno” que estará a su disposición para ver desde dónde puede “ser útil”.

Castaingdebat analizó en diálogo con En perspectiva las razones que impulsaron a Lacalle Pou a plantear este cambio en la secretaría de Estado, y habló de la necesidad de “ir a un encare político, a una interinstitucionalidad del ministerio, sobre todo con los gobiernos departamentales y otros actores como municipios y ministerios”. Para Castaingdebat, la conformación inicial y los planes iniciales para el ministerio se vieron alterados por la llegada de la pandemia: “Nadie pensaba que íbamos a convivir con algo que todavía no tenemos claro cuándo ni cómo termina y cuáles van a ser los efectos; eso llevó a cambiar las prioridades y determinadas actitudes”, reflexionó.

No obstante, el representante afirmó que, más allá de los cambios en los objetivos que impuso la pandemia, hay “un tema de fondo” que es cómo se adaptan las personas que llegan desde fuera del sistema político. “Hay que ver cómo encajan los outsiders en el sistema; hay ejemplos de los dos lados, pero no es sencillo insertarse de la mejor forma cuando no se maneja experiencia política en cuanto al manejo de determinadas situaciones”, consideró.

Castaingdebat apuntó que su objetivo era “ser ministro de Deporte, pero ese ministerio no se llegó a formar”, y admitió que llegó al Mides “sin muchas ganas, sin saber a dónde iba”, pero aseguró que el trabajo allí lo “atrapó”. “Es un lugar crucial en el futuro de este gobierno. Mucha de la suerte política de esta gestión va a estar asociada a lo que se haga en el Mides”, reflexionó, y reiteró que se va “por una decisión humana, luego de poner arriba de la mesa todas las posibilidades en los temas jurídicos”.