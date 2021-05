La bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) realizó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para conocer el contenido del convenio firmado entre la cartera y la organización Uruguay Adelante (UA), que se encarga desde abril de este año de comprar y distribuir alimentos a los merenderos y ollas populares en la zona metropolitana.

Los senadores consultan al ministerio si existió un llamado público previo a la celebración del contrato y los motivos por los cuales se definió un mecanismo de distribución de alimentos para Montevideo -a cargo de UA- y otro diferente para el interior del país. Además, se pide un informe detallado de los alimentos que se brindan a las ollas a través de la organización.

En caso de que se haya celebrado un acuerdo, solicitan que se envíe todo el expediente administrativo correspondiente, el texto del contrato y la resolución al respecto del Tribunal de Cuentas. También se pide la constancia de control del “estado activo” en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) al momento de realizado el acto administrativo de adjudicación.

Según dos resoluciones a las que accedió la diaria, ambas del mes de marzo, la persona jurídica con la que el Mides consumó el contrato es Empatía Uruguay, la misma asociación civil detrás de Canastas Uy, una ONG que reparte canastas de alimentos y productos de primera necesidad a partir de donaciones de empresas y particulares. En tanto, UA hasta el momento no cuenta con personería jurídica, tal como lo señalaron sus propios fundadores.

En la primera resolución, del 17 de marzo, el Mides autoriza la compra directa a la asociación civil Empatía Uruguay por excepción, al amparo de lo dispuesto en el literal D numeral 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, “a efectos de acompañar la estructura de ‘Ollas Populares’ y merenderos espontáneamente surgidos desde la Sociedad Civil, colaborando en la reorganización y provisión de insumos, con el fin de cubrir las necesidades básicas alimenticias de quienes se encuentran en situación más vulnerable”, por un monto de hasta 65 millones de pesos, proveniente del Fondo Solidario Covid-19.

En la resolución se establece una distinción entre Empatía Uruguay y UA al decir que se presentaron “conjuntamente” ante la secretaría de Estado para solicitar su “colaboración” con el fin de “minimizar las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el virus covid-19, en materia alimenticia, mediante la coordinación de esfuerzos con otros actores de la Sociedad Civil, colaborando con ollas populares y merenderos”.

La resolución prevé que este monto será abonado en dos partidas, “la primera dentro de los siete días posteriores a la referida intervención, y la segunda a los dos meses del efectivo pago de la primera partida, previo a la presentación del informe de rendición de cuentas de esta”. Asimismo, establece que la segunda partida deberá ser rendida previo al tercer mes de efectuado el pago. Una segunda resolución emitida por el Mides el 19 de marzo estableció que el pago se realizaría en dos partidas iguales, de 32,5 millones de pesos cada una, la primera una semana después de firmado el convenio. El contrato rige hasta el 31 de julio.

Único oferente

Fuentes del Mides consultadas por la diaria señalaron que se optó por la compra directa dado que esta organización fue la “única” que presentó una iniciativa al ministerio, por lo que no se realizó un llamado abierto. Al respecto, las fuentes destacaron que “no hay lucro” en este vínculo, sino que “100% del dinero que [la organización] obtiene a partir del convenio es para insumos, no para pago de sueldos ni pago de un servicio”. “Lo que entendió el ministro anterior [Pablo Bartol] es que había una logística que Uruguay Adelante ya tenía armada, [por lo que] era una forma de poder llegar hasta la última olla”, afirmaron las fuentes. El objetivo era “que esta ONG fuera el brazo para poder llegar a todas las ollas”.

En cuanto a las diferencias entre la logística definida para Montevideo y el interior, las fuentes institucionales sostuvieron que se debe a que “cada gobierno departamental conoce mucho mejor la realidad de su departamento como para que los convenios sean a la medida de cada uno”. Por otra parte, agregaron que “hay un memorándum entre el ministerio y la Coordinadora Popular y Solidaria por el cual la información relativa a las ollas la tiene el ministerio”, y no hay un “filtro que haga Uruguay Adelante”.

Golpeando puertas

Santiago Pérez, cofundador de UA, habló este jueves en el programa La persiana de Radio Pedal sobre los orígenes de la organización y de su vínculo con la secretaría de Estado. Según relató, UA surgió en mayo de 2020 con la idea de “coordinar movimientos entre diferentes asociaciones o agrupaciones” que estaban “tratando de hacerle frente a la crisis alimentaria que llegó con la emergencia sanitaria”. “Pasaba que la gente a la que le pedíamos donaciones nos decía que le estaban dando a dos o tres grupos más, entonces que lo ideal era que nos juntáramos”, narró Pérez, y aseguró que “algunos grupos no quisieron ser parte”, pero su colectivo se comunicó con “todo el mundo”.

Según indicó Pérez, antes de obtener el “sí” del Mides para trabajar en conjunto, presentaron dos iniciativas similares que fueron rechazadas, en mayo y agosto de 2020. En diciembre presentaron otro proyecto, que finalmente fue aceptado. “No es que se haya abierto una licitación, sino que les golpeé la puerta en mayo, me dijeron que no; en agosto, me dijeron que no, y en diciembre, que sí”, expresó. Pérez afirmó que ya están preparando la rendición de cuentas de la primera partida, la cual luego de presentarla al Mides se va a hacer pública.

Consultado sobre de dónde provienen los fondos privados que sustentan el proyecto, Pérez contestó que no puede dar esa información porque “los que ponen la plata piden reserva, pero han sido unas cuantas empresas y personas”. Asimismo, afirmó que al día de hoy UA no tiene trabajadores asalariados, sino exclusivamente voluntarios. “El día que UA termine de emitir su personería jurídica vamos a poder tener gente trabajando remunerada”, apuntó, y añadió que espera que esto suceda el mes que viene. Según afirmó, la idea de la organización es emprender “un proyecto mucho más ambicioso que solamente la cobertura alimentaria”.