Juntada de firmas contra la luc y alimentos no perecederos por parte de trabajadores en el local de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (archivo, mayo de 2021).

El expresidente José Mujica hizo un llamado a la ciudadanía para firmar y llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). En un breve video que difundió este martes la Comisión Nacional Prorreferéndum, el dirigente frenteamplista pidió a los militantes continuar la campaña de recolección de firmas para llegar a las 230.000 que aún restan alcanzar, luego de que la Comisión informara este lunes que se recolectaron hasta el momento 445.526.

Mujica comentó que el video lo hace a pedido de “los compañeros trabajadores, esos que sin pensarlo contribuyeron a crear la clase media” y que “en tiempos de pandemia están en una lucha tremendamente dificultosa y desigual. Hay que ganar el derecho a discutir públicamente un conjunto de prerrogativas que componen ese paquete que se llama la LUC, [del] que la inmensa mayoría del pueblo uruguayo no tiene ni idea”, agregó.

José "Pepe" Mujica



"¿No tiene derecho el pueblo a enterarse, participar y a juzgar en cuestiones fundamentales que hacen a su vida?"



“Se piden firmas no en contra o a favor, se piden firmas para ganar el derecho a discutir públicamente y, eventualmente, resolver en un plebiscito, porque el pueblo puede ser, en fenómenos importantes, legislador de sí mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Hay miedo a la democracia? ¿O la democracia se reduce a votar cada cinco años y obedecer y bajar el testuz? ¿No tiene el derecho el pueblo a enterarse, a participar, a juzgar en cuestiones fundamentales que hacen a su vida?”, lanzó.

Para Mujica este mecanismo es sinónimo de “democracia directa” y eso es lo que se quiere lograr. Sin embargo, enfatizó que “en tiempos de pandemia las dificultades son infinitas: no hay posibilidad de reunirse, de hacer asambleas, manifestaciones, no hay grandes concurrencias, y entonces no queda otro recurso que el mano a mano, casa por casa”.

El exmandatario les habló directamente a aquellos que tengan “sensibilidad social” y les pidió redoblar esfuerzos porque “las firmas están. Todos los estudios de opinión indican que están”. Finalizó con el pedido “a aquellos que tengan corazón caliente y comprometido que asuman la responsabilidad de juntar firmas”.