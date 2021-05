La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del derechista Partido Popular (PP), seguirá en el cargo tras la aplastante victoria de su partido en las elecciones autonómicas realizadas este martes.

Con casi 98% de los votos escrutados, el PP obtuvo 65 escaños ‒44.6% del total‒ y quedó cerca de llegar a la mayoría absoluta, que es de 69, pero debido a la buena votación de los ultraderechistas de Vox, que alcanzaron 13 bancas ‒9,12%‒, al PP le alcanza con que estos últimos se abstengan de votar en la sesión de investidura, cosa que ya confirmaron que harán, para que Ayuso siga en el poder.

En una jornada que tuvo una alta participación de los votantes, que rondó el 76%, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sufrió una gran derrota y pasó de tener 37 escaños a 24 ‒16,9%‒ en el Parlamento regional. Entre las otras fuerzas de izquierda, Más Madrid fue la que más apoyos tuvo e igualó al PSOE con 24 bancas, en tanto que Unidas Podemos tuvo un leve repunte respecto de las elecciones de 2019 y pasó de tener siete a diez representantes, logrando 7,24% de los votos. Como preveían las encuestas, la polarización ideológica que marcó estas elecciones terminó licuando la fuerza de los centroderechistas de Ciudadanos, que no llegaron al piso de 5% y se quedaron fuera del Parlamento, cuando en las elecciones de 2019 habían conseguido 26 escaños.

Ni bien conocidos los resultados, Díaz Ayuso expresó que “la libertad ha triunfado en Madrid” y apuntando directamente al Ejecutivo nacional que lidera Pedro Sánchez: dijo que “esa forma de gobernar con opulencia e hipocresía desde La Moncloa tiene los días contados”, de acuerdo a lo que consignó eldiario.es.

“Madrid es libertad. Por eso, el sanchismo no entra en Madrid. Porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer”, agregó Ayuso.

Desde el balcón de la calle Génova de Madrid, donde está ubicada la sede del PP, la presidenta dijo también: “Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de España, porque desde el kilómetro cero vamos a recuperar la convivencia, la unidad y la libertad que necesita”.

Además de la confirmación de la hegemonía de la derecha en Madrid, comunidad en la que gobierna desde hace 26 años, la jornada electoral tuvo como consecuencia la salida de la política del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Cerca de la medianoche española, el exvicepresidente segundo del gobierno expresó desde la sede de su sector: “Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido e institucional”. De acuerdo a lo que consignó El Periódico de Barcelona, Iglesias agregó: “Es evidente que al día de hoy, estos resultados lo dejan claro: no contribuyo a sumar. No soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política pueda consolidar su fuerza institucional”.