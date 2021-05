El dirigente colorado y expresidente Julio María Sanguinetti escribió una columna en Correo de los Viernes donde arremete contra la campaña que busca llevar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) a referéndum. En el texto hace referencia al anuncio de la obtención de 445.500 firmas que se hizo tras el 1º de Mayo. Asegura que los impulsores de la iniciativa “arrecian en su campaña propagandística. No les va bien, pero anuncian todos los días cifras publicitarias de presuntas firmas obtenidas. Cada día está más claro que simplemente quieren hacer gimnasia opositora y eventualmente trancar al gobierno en su gestión, con daño muy severo para la ciudadanía”.

El expresidente cree que “el país está frente a un riesgo serio”. Opina que el Frente Amplio y el PIT-CNT lanzaron una “operación política que puede tener consecuencias muy dramáticas”. A su entender “lo que comenzó como un ejercicio gimnástico hoy va tomando el color de un operativo desestabilizador”, y agrega: “No digo que fuera esa la intención inicial de los promotores. Pero hoy, como están las cosas, doblarle el brazo a la Policía es abandonar a la ciudadanía”.

Para Sanguinetti si se tiene “éxito en esta absurda empresa” y se derogan los artículos relacionados a la seguridad sería motivo de festejo para el Frente Amplio “por haber herido al gobierno, y a su lado tirarían fuegos artificiales los narcos”. Para el exmandatario en este momento la Policía es “la institución más respetada del país” y derogar los artículos propuestos implicaría “un estímulo vigoroso a la delincuencia, paralelo al desaliento que se le genera a la Policía”.

A su entender, a pesar de los “esfuerzos” por “denunciar presuntos abusos policiales”, se constata “más patrullaje, más prevención y una persecución sin cuartel al narcotráfico, que se había adueñado del país” y, por lo tanto, no sólo no se ha “caído en ninguna situación autoritaria” sino que se ha ganado en seguridad y libertad, afirma.

Sanguinetti también cuestiona que se quieran derogar los artículos relacionados a la educación. Se pregunta si “es tan malo que las ramas de la enseñanza sean conducidas por un director general y no por aquellos ‘consejitos’ deliberativos, en que los miembros gremiales tenían, de hecho, el veto para todo cambio”. Asimismo, asegura que se mantiene la representación docente, en tanto en el Consejo Directivo Central dos de los cinco puestos son elegidos por los educadores. Además, entiende que los cambios en cuanto a la titulación docente son oportunos y atienden un reclamo histórico.

En materia de trabajo, Sanguinetti se pregunta en su columna sobre las modificaciones del derecho a huelga y opina que protegen a quienes deciden no adherirse a la medida así como a los directores de las empresas. Aventura si no hubiera sido mejor “lisa y llanamente prohibir las ocupaciones”, pero entiende que, tal como se aprobó la LUC, se “consagra el máximo respeto para todos los intereses en juego; del mismo modo que protege los derechos ciudadanos, prohibiendo los piquetes que obstaculizan la circulación en las vías públicas. Esto no es restringir la acción sindical sino proteger la vida normal de la ciudadanía”, afirma.