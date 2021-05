El senador del Partido Nacional Juan Sartori presentará un proyecto de ley para que la oración “hay orden de no aflojar”, atribuida a Aparicio Saravia y acuñada por Jorge Larrañaga, pueda ser utilizada formalmente por la Policía, luego de que surgieran diferencias entre integrantes de la coalición de gobierno sobre la legalidad de que la frase haya sido pintada en la fachada de la Zona Operacional 5 de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Juan Straneo, senador suplente de Sartori y redactor del proyecto, dijo a la diaria que el texto que se propondrá a la cámara alta surgió luego de que el diputado colorado Ope Pasquet planteara que “no corresponde” el homenaje que los policías le hicieron a Larrañaga al pintar la frase, y agregó que la idea es presentarlo a la bancada del Partido Nacional y, si los senadores blancos están de acuerdo con la redacción, planteárselo al resto de la coalición de gobierno y al Frente Amplio.

El numeral 4 del artículo 77 de la Constitución establece que los policías deben “abstenerse” de “formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

El proyecto de ley, al que accedió la diaria, indica que la oración no es de contenido político-partidario, “por lo que evidentemente no violentaría el precepto constitucional”; no obstante, “parece preciso dar un orden formal a dicha impresión”.

El primer artículo del proyecto autoriza “en reconocimiento honorífico” a Larrañaga “la consignación” de la oración “en los edificios públicos de dominio del Ministerio del Interior”, aunque “no puede sustituir los lugares de ubicación de símbolos patrios u otros reconocimientos o leyendas que ya existan”. A su vez, el segundo artículo establece “el uso de la expresión” como un derecho de los policías mediante un agregado a la Ley Orgánica Policial.

No hace falta

En diálogo con la diaria, el senador nacionalista Sebastián da Silva interpretó que la frase utilizada por Larrañaga es “motivacional” y “no tiene ninguna connotación partidaria”, por lo que “se podría aplicar en la Policía, en las escuelas, en cualquier ámbito donde haya que pregonar la lucha, el sacrificio”.

Según dijo, la que está en discusión “es una frase que trasciende el Partido Nacional”. “‘Hay orden de no aflojar’ es una frase que tiene un origen saravista, pero que no sintetiza nada de lo que es el saravismo. No es ‘dignidad arriba, regocijo abajo’ o ‘prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria y no ricos y sin ella’”, expresó en referencia a dos oraciones identificadas con Saravia y su partido.

En su opinión, no se trata de una consigna partidaria porque el difunto dirigente “fue ministro del Interior, jefe de la Policía”, y “la frase tiene un componente motivacional”. “Es lógico que agentes de policía colorados, frentistas o blancos comulguen con esa frase. ¿Contra quién no hay que aflojar? ¿Contra un partido político? No, contra la delincuencia. Por eso para mí no es necesario una ley”, dijo, aunque agregó que una vez que Sartori presente el proyecto lo analizará y probablemente vote a su favor. No obstante, Da Silva señaló que, en este momento, “discutir una pared pintada es absolutamente menor”.

Ojo la línea

Por su parte, la senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti coincidió con su correligionario Pasquet y dijo en diálogo con la diaria que el de los policías fue un “gesto loable”, pero no legal.

“Lo que pasa es que es una línea muy finita, y nosotros desde nuestro lugar de legisladores tenemos que asegurarnos de que se cumpla esa línea, que no se caiga para el otro lado”, apuntó la senadora, quien señaló que “parece peligroso que no se tenga en cuenta la normativa”.

Para Sanguinetti, es necesario “ser muy cuidadosos” y tener en cuenta la normativa. “Esto es la Policía adhiriendo en algún punto a una frase político-partidaria. Entonces, eso hace ruido, por más de que me parezca un gesto loable”, añadió, y explicó que “los honores o los reconocimientos se tienen que hacer dentro del marco de la legalidad”.

A su vez, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano señaló en conversación con la diaria que este es un tema “que habría que analizarlo”. Entre otras cosas, el dirigente cabildante dijo que “habría que analizar bien el origen de la frase” y que “si es partidaria, no sería muy correcto utilizarla”. Sobre el proyecto de Sartori, Lozano opinó que “si la prohibición está en la Constitución, evidentemente no se puede zanjar” la discusión a través de una ley.