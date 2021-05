El PIT-CNT informó el sábado, en el acto virtual que realizó por el Día de los Trabajadores, que en la jornada del 1º de mayo se recolectaron más de 80.000 firmas para respaldar la convocatoria a un referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), con lo que en lo que va de la campaña se superaron las 400.000 firmas. La Comisión Prorreferéndum aspira a obtener más de 720.000 adhesiones, aunque la cifra necesaria para la interposición del recurso es un poco menor, y para eso se va a “intensificar” la campaña en los dos meses que restan hasta el fin del plazo, que vence el 9 de julio.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, que integra la comisión en representación del PIT-CNT, dijo a la diaria que el 1º de mayo “fue un antes y un después” en el transcurso de la campaña, y consideró que este “espaldarazo” dado por la jornada del sábado va a permitir conseguir las más de 300.000 firmas que faltan. Asimismo, señaló que “el ejército de militantes se multiplicó” en el marco de esta movilización, que “colmó las expectativas” de quienes promueven la campaña.

“Muchos se sorprendieron con la cantidad de militantes que había en la calle haciendo barriadas, en las esquinas con las mesas, a lo largo y ancho del país, pero nosotros teníamos expectativas de que la respuesta de nuestros militantes iba a ser esa”, afirmó Diverio. El dirigente aseguró que la cifra alcanzada el sábado “es una demostración más de que no es que no estén las firmas y que no haya pueblo dispuesto a firmar, sino que la dificultad es la estructura, la infraestructura y los brazos para ir a juntar las firmas”.

Diverio sostuvo que, en adelante, se promoverán jornadas como la del sábado “a diario”. “Hay una cantidad de sindicatos que resolvieron coordinar con organizaciones sociales y políticas de los barrios para hacer barriadas entre semana”, indicó. Pero principalmente, sostuvo, se profundizará el plan de acción los fines de semana, “cuando tenés más posibilidades de encontrar a la gente en la casa, o cuando sale a la feria, o a caminar por la rambla”.

Por otra parte, señaló que no se debe perder de vista las localidades del interior. “Si bien es verdad que la mayor concentración de firmas la tenemos en el área metropolitana, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer muy profundo, no hay que descartar ninguna actividad que se pueda hacer en cualquier centro poblado, por más alejado que esté y por menos firmas que haya”, apuntó.

El próximo “mojón” de la campaña será el 20 de mayo, fecha en que tradicionalmente se realiza la Marcha del Silencio, que este año nuevamente será virtual debido a la pandemia. Ese día, en el que se realizará “una jornada en homenaje a los compañeros y compañeras desparecidos” en la dictadura, también habrá una campaña de recolección de firmas similar a la del 1º de mayo, informó Diverio.