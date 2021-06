No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La frase “Hay orden de no aflojar”, asociada a Aparicio Saravia, líder histórico del Partido Nacional, y mencionada por el fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga en diversas campañas, fue pintada en la Jefatura de la Zona Operacional 5 de la Jefatura de Montevideo, dirigida por el comisario mayor Marcelo Suárez. Se desconoce qué jerarquía habilitó esta pintada, y el hecho generó cuestionamientos al Ministerio del Interior, Incluso miembros del Partido Nacional y juristas alertan sobre inconstitucionalidad.

El actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se manifestaron en contra de esta expresión. Al ser una frase asociada a un partido político podría estar prohibida por la Constitución, que inhabilita que la Policía adhiera a manifestaciones de partidos.

“No me parece bien”, dijo Lacalle Pou en entrevista con Subrayado este martes al ser consultado sobre el tema. “Sé que fue algo autoconvocado, sé quién lo escribió, hablé con él el sábado, hablé con una de las personas que lo escribió”, expresó. Y explicó que “fue una explosión de afecto, de manifestarse y agradecimiento”, pero reiteró: “No me parece bien”.

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, habló con la prensa al respecto tras una reunión en la Jefatura de Policía de Montevideo. En relación a la legalidad de la frase, dijo: “Eso es así, es como se dice, no hay ninguna ley que lo habilite”. “Si se habilita, ahí se verá, pero en este momento no existe ninguna ley como para tomar”, expresó.

El ministro entiende que “el recuerdo y el cariño de quien la pronunció es lo que está rodeando este tema”, y por eso se puede “comprender”. “Pero no es legal, no está dentro de las normas que la institución policial tiene poner frases”, enfatizó. “Si no hay marco legal, la tenemos que sacar”, dijo Heber y agregó que van a esperar el pronunciamiento del Parlamento para eso: “En el caso de que sea así, se tomarán las medidas”.

Heber ordenó que los mandos policiales alerten al personal subalterno “para que no se repita” en otras unidades policiales.

Normativa vigente y propuestas

Para el jurista Ruben Correa Freitas, docente grado 5, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, “quizás hubo un error” porque “desde el punto de vista constitucional no es posible, no es viable” estampar “frases que son de determinados partidos o líderes políticos”, según dijo días atrás a la diaria.

El artículo 77 de la Constitución establece que “los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

La Ley Orgánica Policial también plantea como un deber inherente de los policías “abstenerse de toda actividad política, pública o privada, salvo el voto”, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución de la República.

La bancada de senadores del Partido Nacional (PN) analizó el lunes un proyecto de ley presentado sin previa coordinación por el senador Juan Sartori para que la frase pueda ser utilizada formalmente por la Policía. La propuesta será derivada a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado como “última prioridad”, detrás de más de 20 proyectos que están en trámite.

Gustavo Penadés, senador nacionalista, dijo en rueda de prensa que “todo lo que pueda generar algún tipo de debate no se llevará adelante” porque buscan “unanimidad de todos los partidos políticos” en el reconocimiento a Larrañaga.

Desde el Frente Amplio se hizo un pedido de informes en el que se consulta quién dio la orden de realizar esta pintada; si quienes dieron la orden tenían conocimiento de que la frase está prohibida por la Constitución; y si ante la flagrancia de la violación se tomaron medidas.