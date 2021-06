No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) propuso la creación de una comisión especial legislativa sobre libertad de expresión que “analice y monitoree este tema en forma permanente”, detalla en un comunicado.

El sindicato indicó que la propuesta fue enviada a todos los partidos políticos. Destaca que “el tema de la libertad de expresión se ha instalado como debate en la sociedad y en el seno del Poder Legislativo”. Con eso en mira, y teniendo en cuenta que uno de los cometidos de la asociación es “la defensa de este derecho básico, pilar esencial de una adecuada convivencia democrática”, propuso este ámbito legislativo.

APU entiende que en la comisión se podrá dar una discusión sobre el tema “al más alto nivel y con la mayor profundidad y amplitud posible”. Además, considera “fundamental que esta comisión tenga la más amplia representación política posible y cuente con el asesoramiento y participación periódica de otros sectores de la academia y la sociedad civil vinculados con este tema”.

Asimismo, el sindicato recuerda que propuestas semejantes se desarrollan en Argentina y Brasil “con buen funcionamiento”.

El CDC de @apu_uy aprobó esta declaración que envió a todos los partidos políticos para promover la creación de una Comisión Legislativa sobre Libertad de Expresión. La relevancia del tema lo amerita. Esperamos la respuesta del sistema político. pic.twitter.com/xTEu5JeIyX — APU (@apu_uy) June 7, 2021

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi comentó en diálogo con la diaria que la bancada nacionalista recibió la propuesta pero todavía no la ha discutido. De todas formas, opinó que el orden del día de la última semana, en el que se incluyó en tres oportunidades el informe de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) sobre la libertad de prensa en Uruguay , es “la mejor demostración de que la cámara tiene muy presente el tema y que el derecho esté garantizado”.

Sobre la propuesta en particular de la APU, el partido aún no ha definido una postura, y Goñi adelantó que no lo descarta. De todas formas, insistió en que “el tema está presente de por sí” y que más allá de que se conforme un “grupo de trabajo especializado para eso”, lo primero que le surge “es que queda en evidencia que el tema siempre es una preocupación”. El diputado remarcó que “se le puede prestar la mayor atención sin que haya una comisión. Ante cualquier episodio que de alguna forma esté planteando una preocupación, la Cámara de Diputados responde”.

Además, comentó que este miércoles se presentará en la sesión “una moción para que la cámara declare que en Uruguay está vigente plenamente la libertad de expresión y de prensa. Si alguien no vota esto, tendrá que explicar por qué”.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini, del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que su sector es “afín” a “todo lo que garantice la libertad de expresión”. A su vez, afirmó que el FA discutirá el tema este miércoles y arriesgó que dará el visto bueno.

Según dijo, esta comisión podría monitorear “todo lo que pase a nivel de la libertad de prensa o de expresión”, y señaló: “Ya que se genere una comisión especial para ese tratamiento es un gran avance”. “Ahí vas a tener otro tipo de debate y de control”, porque será “un ámbito” en el que los eventuales perjudicados podrán “plantear toda la problemática”.