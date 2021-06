No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que amplía a 100% la exoneración de aportes patronales —desde enero hasta el 30 de junio— para varios sectores de actividad que fueron fuertemente afectados por la emergencia sanitaria.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo modifica el segundo artículo de la Ley 19.942, aprobada en marzo, que determina la exoneración de 50% de los aportes patronales de seguridad social para algunas actividades, comprendidas en el rubro de industrias y comercio, con menos de 19 empleados en relación de dependencia e ingresos menores a diez millones de unidades indexadas —equivalente a 1,1 millón de dólares— en el último ejercicio.

El proyecto amplía de 50% a 100% la exoneración de los aportes patronales, e incluye nuevos sectores de actividad. La medida abarca al transporte escolar: cantinas escolares; servicios de catering artesanal; organización y realización de fiestas y eventos con o sin locales; agencias de viaje; transporte turístico y excursiones; transporte de remises, taxis y choferes de aplicaciones; empresas concesionarias de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce; transporte aéreo y fluvial de pasajeros; salas de cine; restaurantes; hoteles y teatros, entre otros. Se trata de los anuncios hechos por el gabinete de ministros el 20 de abril.

También se exoneran los pagos mínimos mensuales del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y del Impuesto al Patrimonio por el primer semestre de 2021. “Para quienes lo hayan hecho, se otorga un crédito fiscal equivalente a los pagos que se hubieran realizado, de modo que a quienes hubieran adelantado el pago se les devuelve el monto”, explicó el senador nacionalista Jorge Gandini.

La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura dijo que el proyecto no es “suficiente” y manifestó que es necesario trabajar en iniciativas que atiendan a aquellas personas que no tienen empresas. A modo de ejemplo, señaló que 250.000 personas se anotaron al programa Oportunidad Laboral, que abarcó a 15.000, por lo que “claramente hay un sector que no figura en el Banco de Previsión Social, pero requiere apoyo del Estado”, señaló.

Por su parte, la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian cuestionó la demora del Ejecutivo en presentar la iniciativa. “El proyecto se anunció el 20 de abril y recién se remitió, sin ninguna innovación importante, un mes después, porque fue firmado el 20 de mayo. Quiero decir que hubo un mes de muchas empresas que siguieron teniendo un impacto negativo financiero muy importante para sus empresas, creo que pudo haber mayor celeridad”, apuntó.