“Se pide que el hombre se involucre en las tareas del hogar y el cuidado de los niños, para que la mujer tenga sus espacios. ¿Qué motivos hay para que esto deba cortarse con la separación? ¿La mujer no necesita más espacios y ahora debe abandonar todo para cuidar a sus hijos? ¿No existe una familia paterna para que la apoye en la crianza? ¿O el motivo principal es recibir la pensión alimenticia?”, dijo la diputada de Cabildo Abierto (CA) Inés Monzillo, que utilizó la media hora previa de la sesión de este miércoles para cargar contra quienes no apoyan los proyectos de tenencia compartida.

Hay en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado dos proyectos sobre tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza, uno elaborado por CA y otro del Partido Nacional (PN). En las últimas semanas ha habido reparos al contenido provenientes del Partido Colorado (PC) y de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, del Partido Independiente (PI).

Para empezar, Monzillo señaló que le “extraña no haber escuchado a legisladores” hombres referirse al proyecto: “Me pregunto, ¿ninguno es padre? ¿Ninguno transita el camino de una separación? ¿Ninguno tiene régimen de visitas? ¿A ninguno le importa la calidad y la cantidad de tiempo para disfrutar de sus hijos?”.

En referencia a las legisladoras mujeres que “no aprueban la tenencia compartida”, sostuvo: “¿Tienen hijos y viven con sus padres? ¿Consideran que sus actuales parejas son potencialmente violentas? ¿Ellas no ejercen ninguna violencia o discriminación?”.

Monzillo prosiguió: “Como no me toca, miro hacia otro lado, y supuestamente [esa actitud] atrae votos”. Las palabras de la diputada generaron comentarios en la sala y debió cortar su intervención para leer el reglamento a solicitud de la presidenta de la Cámara de Diputados.

Luego, la diputada de CA manifestó: “A las mujeres que se niegan a la tenencia compartida por tener corriente feminista les pido que se pongan en el lugar del hombre. Sé que es difícil, pero no debería haber una guerra entre hombres y mujeres cuando hablamos de niños”.

Agregó críticas en dirección “a los hombres que no se hacen escuchar por no ir contra la corriente feminista, por miedo a perder un voto, por tener una actitud políticamente correcta, por no involucrarse en temas que generan controversia; sepan que mañana pueden ser ustedes quienes se alejen de sus hijos y se pierdan la niñez; ese tiempo no se recupera nunca”.

“Es momento de legislar con la razón, escuchemos a los verdaderos involucrados. Los padres se separan, los niños no”, señaló Monzillo, y cerró su alocución citando una frase de Martin Luther King —”no me duelen los actos de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena”—. A pedido de la diputada, se votó enviar sus palabras a Inmujeres, la Intersocial Feminista, ONU Mujeres y la bancada bicameral femenina.