Los diputados Sebastián Cal, de Cabildo Abierto (CA), y Gustavo Zubía, del Partido Colorado (PC), presentaron este lunes su propuesta de reducir el cobro del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que grava las jubilaciones y las pensiones más altas. Durante su alocución recordaron que la modificación de este tributo fue una promesa de campaña plasmada en el “Compromiso por el país”, el documento programático de la coalición multicolor que fue firmado por los candidatos presidenciales de los cinco partidos que la conforman.

No obstante, desde el Partido Nacional (PN) dijeron que esta propuesta por ahora no está en la agenda del gobierno debido a la situación económica que atraviesa el país.

En la conferencia de prensa convocada, Cal afirmó: “Nosotros no desconocemos la situación económica que viven el BPS [Banco de Previsión Social] y todo el país, pero entendemos que no podemos desatender una propuesta tan importante para una cantidad tan importante de pasivos y jubilados que se ven afectados por el IASS”, apuntó el diputado cabildante.

Por su parte, Zubía dijo que “hay un compromiso de campaña” que debe cumplirse. “En momentos difíciles todo es discutible, si es el momento oportuno o no lo es. Lo que le vamos a solicitar al Poder Ejecutivo es, primero, el contacto para volver a retomar el tema y, segundo, estar abiertos a escuchar incluso otras propuestas”, reafirmó. En temas de impuestos, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa, por lo que es quien debe enviar cualquier modificación al Parlamento.

“Hubo candidatos políticos que dijeron que era un impuesto injusto, otros dijeron que era un impuesto abusivo y otros dijeron que era un impuesto antiético, entonces llega un momento en que esos calificativos determinan que nosotros, como legisladores –somos varios además los firmantes–, tengamos la sensación de que es momento de poner el tema arriba de la mesa”, apuntó el diputado colorado.

Zubía adelantó que se le pedirá una reunión a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y reconoció la imposibilidad que se tiene desde el Poder Legislativo para avanzar en la concreción de una disminución impositiva. “Si fuera por nosotros, si tuviéramos posibilidad de tener iniciativa parlamentaria, ya lo habríamos hecho”, expresó y luego agregó: “El tema es que tenemos que solicitarlo al Poder Ejecutivo”.

“De difícil implementación”

El diputado nacionalista Milton Corbo, uno de los firmantes de la iniciativa, manifestó a la diaria que “no es una propuesta que se vaya a definir en el cortísimo plazo”. El representante blanco dijo que “hay ambiente” para analizar la propuesta en el gobierno, pero “el momento capaz que no es el mejor”. No obstante, manifestó que “la idea” es “fundamentalmente poner el tema de vuelta en la agenda”.

Fuentes del Partido Nacional dijeron a la diaria que la fuerza política aún no tomó postura sobre esta propuesta en concreto, pero adelantaron que el tema “no está en la agenda” del gobierno. En esa línea, el senador blanco Gustavo Penadés dijo a la diaria que las propuestas de reducción de impuestos “siempre” son miradas “con buenos ojos” porque la actual presión tributaria “es muy grande”. “Ahora, no nos podemos olvidar de la muy difícil situación económica que el país está atravesando, heredada del gobierno anterior y agravada por la pandemia”, señaló el legislador. “Este es un momento en el que se debe pensar muy bien y se tiene que reflexionar sobre si son medidas que se pueden adoptar en el corto plazo”, dijo Penadés, y agregó que “es algo a lo que tenemos que propender”, pero que actualmente “es de difícil implementación”. “Hoy no se puede”, sentenció el senador.

La propuesta de Cal y Zubía contiene dos apartados, y proponen que el Poder Ejecutivo recoja ambos o, en su defecto, uno de los dos. La primera de estas ideas consiste en modificar el artículo de la ley por la que se creó el IASS que indica que deben sumarse los ingresos del jubilado, y sobre esa suma debe hacerse el cálculo de cuánto debe pagar. La segunda consiste en una reducción gradual de las tasas que paga cada franja de ingresos, que concluiría en 2024 con todos los que aportan por IASS pagando 20% menos.

Actualmente el monto mínimo no imponible para el IASS es de 38.960 pesos. Quienes ganan por encima tributan de forma progresiva a tasas de entre 10% y 30% según las franjas. Los últimos datos oficiales muestran que 24% de los jubilados y pasivos pagan IASS y la presión efectiva, o sea, el porcentaje de ingresos que no perciben debido al impuesto, es de 5,8%. Los diputados estiman que las propuestas que presentaron derivarían en una reducción de ingresos al BPS de entre 0,7% y 1%.