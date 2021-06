No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La bancada de ediles del Partido Nacional de Montevideo emitió una declaración este jueves en la que rechaza la decisión de la intendenta Carolina Cosse de concurrir virtualmente a la interpelación de este viernes. La comparecencia fue votada por la oposición en febrero, para que la intendenta diera explicaciones sobre la distribución de las donaciones de alimentos para ollas populares que se recaudaron en el marco del 50º aniversario del Frente Amplio (FA).

Esta semana la intendenta comunicó que participaría de forma virtual en la interpelación, lo que generó la molestia de los nacionalistas. En una declaración, los ediles de la oposición departamental aseguran que el llamado se votó el 25 de febrero y que no se realizó en la fecha establecida de forma presencial porque Cosse “argumentó ser contacto positivo de covid-19 en dos ocasiones”.

“En ese momento existió un acuerdo político de postergar la comparecencia presencial de la Sra. Intendenta, el cual hoy se está incumpliendo”, indican, y agregan que en este tiempo propusieron “distintas formas y lugares que posibilitaran el normal desarrollo de esta sesión”.

Recuerdan además que la fecha resuelta para la interpelación fue acordada entre todos los partidos políticos, y que después de votado el llamado a sala existieron sesiones presenciales en la Junta Departamental el 4 y 11 de marzo, el 6 y 27 de mayo y el 10 de junio, “sin consecuencias sanitarias de ningún tipo”. Añaden que también está funcionando normalmente la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que recibe a directores de la intendencia y delegaciones.

En este sentido manifiestan su “profundo rechazo” a la carta del Ejecutivo departamental, que a su entender “muestra un desprecio hacia el Legislativo en su rol de contralor y ratifica las distintas acciones soberbias que viene desarrollando la Ing. Carolina Cosse en el accionar de sus funciones”. Cuestionan además que la negativa a concurrir presencialmente se podría haber expresado en febrero “y no luego de varias prórrogas, tres meses después y a 48 horas de concretarse”, y por último exhortan a Cosse a “reconsiderar este tipo de actitudes que nada bien le hacen al normal desempeño del contralor legislativo”.

El edil Javier Barrios Bove, miembro interpelante, consideró en una conferencia de prensa este jueves que es “insólito” que la intendenta pretenda adoptar esta forma de concurrir, y reafirmó que “se están violando acuerdos políticos por los cuales se había esperado todo este tiempo”. Además, consideró que a nivel departamental el Frente Amplio no tiene la misma postura que a nivel nacional: “No está teniendo esta misma consideración en el Parlamento nacional, donde convocan a ministros, los tienen durante horas y no importa la pandemia. Acá en la Junta la intendenta se excusa en la pandemia para no dar la cara, para esconderse detrás de una cámara”, afirmó.

Barrios Bove aseguró que si la interpelación se concreta van a estar presentes para hacer “todas las preguntas pertinentes”.