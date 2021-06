No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En una rueda de prensa este viernes en Florida, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que por la información que recabó, en Rocha la Policía no hace vigilancia sino que busca “evitar aglomeraciones”. El ministro contó que este viernes habló telefónicamente con Aníbal Pereyra, para ponerse a la orden, después de que el exintendente del Frente Amplio denunciara el seguimiento policial a militantes de la comisión prorreferéndum por la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Heber dijo que la información que recabó es que “no hay ninguna vigilancia, lo que hay es la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas”. No obstante, añadió que la Policía “está obligada a evitar aglomeraciones, entonces tiene que tener presencia para que no se aglomere la gente”.

Afirmó que “no hay ninguna intención ni orden de vigilar, pero además todos lo que conocemos el interior sabemos que la Policía, que tiene un alto conocimiento de la gente del pueblo, no tiene que hacer ninguna investigación para saber cuáles son los militantes o la gente que está trabajando en este sentido”, opinó.

Pereyra denunció que el evento policial registrado en el sistema informático no permite que la fiscalía acceda a la información.

Heber aseguró que el evento “está en el sistema de gestión de seguridad ciudadana, de modo tal que la fiscal y mucha gente puede ingresar al sistema para saber que la orden es solamente para dar garantías y eventualmente evitar aglomeraciones, para que no sea este un factor de contagio, pero no hay ningún tipo de vigilancia”, reafirmó. Además, recordó que todos los policías llevan en su pecho una cámara go pro “para garantizar que los procedimientos se hacen bien”, por lo que “está todo registrado”.

De todas maneras, afirmó que “vamos a hacer por supuesto la necesaria charla con el jefe, pero desde ya se me garantiza que no es de vigilancia ni de pesquisa ni amedrentar a quien en definitiva está recolectando, es para garantizar la acción democrática y además evitar aglomeraciones”. Añadió que la tarea de disolver aglomeraciones “no es simpática”, pero dijo que “con convencimiento, con razonamiento, se entiende que lo que está haciendo la policía es tratar de preservar que el contagio del coronavirus no se disemine”.

Además, aseguró que no hay vigilancias encubiertas, es decir, de policías de civil, “si lo hubiera hablamos con el jefe, pero no es la orden que se ha dado por parte de nosotros, sino que ordenamos evitar aglomeraciones”.

Pereyra “más preocupado”: “le mienten al ministro”

Este mediodía Pereyra, acompañado por integrantes de la comisión prorreferéndum, presentó la denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Allí dijo que quedó “mucho más preocupado” tras escuchar la explicación del ministro. Pereyra fue acompañado por Rubén Benítez, de Fucvam, José Nunes por el Frente Amplio y Marcelo Abdala por el PIT-CNT.

“Quedo mucho más preocupado, porque si realmente es para garantizar la recolección de firmas, primero se podría haber contactado con la comisión prorreferéndum. Segundo, no es necesario andar de particular en un pueblo como Rocha, que nos conocemos todos. Tercero, ¿esto se está haciendo en todo el país entonces, para garantizar a los militantes? No ha habido ningún hecho que amerite esta discusión, ningún problema, con ningún vecino”

El exintendente consideró además que la respuesta que le dieron desde la Jefatura de Rocha “pone al ministro en una situación muy delicada: le mienten al ministro”. “Le agradecí las dos llamadas y en la última le transmití que quedaba más preocupado”, reafirmó.

Pereyra señaló que presentó la denuncia ante el fiscal de Corte, Jorge Díaz, porque es un tema penal. Si bien aún no fue asignado, se estima que el caso se remitirá a una fiscalía de Rocha.