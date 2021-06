No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En su programa Escuchando al sur en M24, el expresidente José Mujica reflexionó este miércoles sobre la actitud del gobierno actual a la hora de incorporar distintos puntos de vista y propuestas en sus acciones para combatir la pandemia en el país. Discrepó con “ese tono exacerbado” y “en algunos casos insultante” que utilizó la coalición de gobierno para atacar al Frente Amplio (FA) luego de que el partido de oposición decidió interpelar a los ministros de Economía y Finanzas y de Salud Pública.

“No puedo compartir afirmaciones tremendistas que en estos momentos voceros del gobierno hacen ante el planteo de interpelación a dos ministros”, dijo Mujica, y recordó que cuando el Frente Amplio (FA) estuvo en el gobierno los partidos que ahora integran la coalición “se aburrieron de hacernos interpelaciones, y a pesar de ello siempre se mantuvo el intercambio, el diálogo”.

Mujica también se refirió a los dichos de los senadores de la coalición que compararon la actitud del FA actual con la que tuvo durante la crisis de 2002, cuando también era oposición. Según recoge El Observador, el senador blanco Sebastián da Silva sintió “un déjà vu de 2002” a raíz de la “actitud del FA” de oponerse firmemente a las políticas del gobierno para afrontar la crisis. En esa línea también se expresó el colorado Tabaré Viera: “Yo viví la actitud del FA en 2002, con Tabaré Vázquez pidiendo el default. Ahora se vuelve a intentar sacar rédito político de una desgracia”.

Sobre estas declaraciones Mujica comentó: “Han dicho cosas con respecto al 2002, y tengo todavía fresco en mi memoria vieja que cada tres o cuatro días, en aquellos momentos dramáticos, me reunía con [Alejandro] Atchugarry, ministro de Economía, y lo propio hacían los voceros de las bancadas de diputados y senadores”; lo mismo hicieron “algunos dirigentes sindicales, Juanjo Ramos en particular”, cuando “en el medio de la crisis bancaria hablaban a diario con el señor ministro”.

El exdirigente frenteamplista opinó que el diálogo entre gobierno y oposición “no ha existido” y es “casi una característica de este gobierno; creo que en los últimos 60 años no puedo recordar un gobierno más cerrado, más enquistado en sí mismo”, dijo, y lo calificó “en pocas palabras” como un “neoherrerismo cerrado en sí mismo”.

Para Mujica, los legisladores “están exagerando”: “Hay que recordar que en el Uruguay no hubo manifestaciones con el grito de ¡que se vayan todos!, y no hubo martillazos en las puertas de los bancos; hay que tener un poco de memoria real y no exagerar”.

En esta línea agregó que “una interpelación no es el fin ni el principio del mundo, es un dejar claro las visiones que se tienen ante un problema que no es secundario, que no es un tema más o un tema de rutina sino un tema en que se está comprometiendo el devenir de tanta gente, según demuestran los hechos; por eso anotamos la discrepancia con ese tono exacerbado, por momentos, en algunos casos, insultante, y creo que en definitiva el tiempo dará su veredicto”.

Según el expresidente, “se está hablando de ́una confrontación ́ y cuestiones por el estilo cuando es obvio que una de las características que tiene la democracia parlamentaria y representativa es precisamente el diálogo, la discrepancia, la argumentación a favor y en contra, las transacciones; y creo que se está cayendo en una especie de exageración verbal”, insistió.