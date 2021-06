No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Si bien en las últimas horas de la noche peruana la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuaba con el recuento de votos, Pedro Castillo, candidato del partido izquierdista Perú Libre, seguía delante de la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con una tendencia clara que no hacía otra cosa que confirmar que será el próximo presidente. Contabilizado 99,041% de los votos, Castillo sumaba 8.786.053 apoyos contra 8.712.214 de Fujimori. La diferencia porcentual entre las candidaturas era de 0,422%, es decir, 73.839 sufragios.

La escasa ventaja que le lleva un postulante a su contrincante genera una altísima tensión en el país. A propósito de esta situación, Castillo escribió en la noche del miércoles en su cuenta de Twitter: “Agradezco a quienes siguen resistiendo en las calles. No caigamos en provocaciones de quienes quieren ver este país en el caos. Por ello, hacemos un llamado de paz y tranquilidad. Sigamos firmes y alegres en esta lucha final que es de todos los peruanos”.

Mientras esto escribía el candidato más votado, Fujimori convocaba una conferencia de prensa en la que anunció que presentará ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una serie de acciones de nulidad en 802 mesas electorales a nivel nacional. Según informó Radio Programas del Perú, la dirigente derechista señaló que en las últimas 48 horas recibió información respecto del proceso electoral, que fue analizada por el grupo legal de su partido. En vistas de esta situación, decidieron presentar estos recursos ante el JNE, que será el órgano encargado de laudar el tema.

El presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, dijo en una entrevista con el diario El Comercio que el pleno de ese organismo decidió que hará públicas las sesiones en que el colegiado delibere y vote las resoluciones sobre las actas observadas. Este proceso usualmente se desarrolla en forma privada luego de audiencias públicas con la participación de las partes. Pero ante la especial situación que se está viviendo, el organismo decidió cambiar este procedimiento en forma excepcional para dar transparencia. En esa línea, Salas Arenas pidió a los postulantes presidenciales que proyecten serenidad y cuestionó a quienes buscan “petardear” el proceso electoral, en clara alusión a Fujimori.

Festejo contenido

Castillo en la noche del martes, cuando los resultados de los comicios aún eran inciertos, aunque la tendencia claramente lo favorecía –cosa que siguió pasando durante toda la jornada del miércoles–, se adjudicó la victoria en la sede de su partido en Lima, en un breve mensaje dirigido a los seguidores que estaban en las afueras del local.

Al mismo tiempo recibió mediante Twitter las felicitaciones del expresidente boliviano Evo Morales. “Pedro Castillo, hermano del alma y compañero de lucha, eres orgullo de los movimientos sociales y profesionales patriotas. ¡Muchas felicidades por esta victoria, que es la victoria del pueblo peruano pero también del pueblo latinoamericano que quiere vivir con justicia social!”, escribió Morales.

Pero en las calles de Lima la situación era de mucha tensión. En la tarde del miércoles, simpatizantes de los dos candidatos se manifestaron en distintos lugares de la capital peruana. En ambos casos los militantes exigían que se respetara la voluntad popular, aunque con el evidente matiz de que los partidarios de Castillo defendían lo hecho por las autoridades electorales y los fujimoristas no. “Respeten mi voto”, “Con mi voto no te metas”, “No al fraude” y “No al comunismo” eran algunas de las consignas que podían verse en la manifestación de los partidarios de Fujimori, quienes se concentraron en el distrito limeño de Jesús María, frente al edificio del Ministerio de Defensa, prácticamente pidiendo a los militares que intervengan y no permitan que Castillo acceda a la presidencia.

Desde la cartera de Estado se emitió rápidamente un comunicado, consignado por el diario El Comercio, en el que se expresaba que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, es “garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República”.

En el texto las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el domingo 6 de junio. “En adición, exhortamos a todos los peruanos a respetar los resultados del proceso electoral y a trabajar unidos para fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo del país. Llamamos a la unidad por sobre todas nuestras diferencias”, expresaron en el comunicado.

Mientras tanto los seguidores de Castillo se congregaron en tono triunfal en el centro de Lima, en la plaza San Martín y sus alrededores.