La reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y los integrantes de la comisión especial para el seguimiento de la situación de emergencia sanitaria generada por la covid-19 del Senado, que tuvo lugar en la noche de este miércoles en la Torre Ejecutiva, duró menos de dos horas y dejó con gusto a poco a los legisladores del Frente Amplio (FA).

Finalizado el encuentro, el senador de la oposición Óscar Andrade dijo a la prensa que el FA tiene una diferencia “sustancial” con el gobierno, porque la situación de la pandemia “es muy grave” y considera que hay que escuchar a la comunidad médica, que se ha pronunciado “unánimemente, desde hace meses”, sobre “la necesidad de tomar medidas que logren reducir la movilidad” para disminuir la curva de contagios, los ingresos a CTI y las muertes.

Sostuvo que es de “abrumador sentido común” que si a fin de marzo de 2020 había un muerto por coronavirus en el país, 290 casos activos y 12 personas en CTI, “no parece tener sentido que tomemos medidas menos importantes con la circunstancia actual, de más de 35.000 casos activos y casi 600 uruguayos en CTI”. “En este escenario epidemiológico, lo que planteamos es que el sistema político acuerde generar la condición que a los sectores no esenciales les diera un seguro de paro especial durante junio, medidas para paliar a las empresas que se vieran afectadas y atender durante ese mes a 300.000 hogares que están en la informalidad. Todo eso, sumado, generaría un costo de un 0,3 del producto [interno bruto], algo más que asumible”, señaló.

Andrade subrayó que Lacalle Pou tiene una mirada distinta, al punto de que el presidente “supone que la restricción de actividades no generaría menos movilidad ni descenso de la curva de contagios, porque los uruguayos no responderían a la convocatoria”, según palabras del senador del FA. “Ahí tenemos una diferencia que es imposible de salvar. Creemos que si se informara de manera conjunta sobre la gravedad de la situación y se diera instrumentos para que el ‘quedate en casa’ sea sin tener que estar en condición de necesidad, el pueblo uruguayo estaría a la altura, como estuvo en marzo, abril y mayo de 2020”, afirmó. Andrade insistió con que el presidente les manifestó que “no está dispuesto a avanzar en medidas que restrinjan actividades”.

El senador opositor sostuvo que la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia en 2021 fue “un fracaso rotundo”, lo que se pone en evidencia en el hecho de que Uruguay está “entre los tres o cuatro países del mundo con más muertes [por millón de habitantes] en los últimos dos meses”. “Está difícil convencer a la gente de que lo que se está haciendo está bien, y creo que debemos ser claros en que ahí tenemos una diferencia sustantiva”, señaló, y agregó que “hubiera tenido mucho más sentido” que se conformara la comisión especial en diciembre de 2020, cuando la planteó el FA.

Por último, Andrade manifestó que es “frustrante” que no se haya logrado un acuerdo que permitiera “blindar junio, no solamente en la retórica”, sino “en las herramientas para que la sociedad se pueda cuidar”. Agregó que los temas en los que sí les dio respuesta el gobierno “son tangenciales al centro del problema”. Por lo tanto, subrayó que “claramente” no se fueron conformes de la reunión. “Negarse a lo que la ciencia y la comunidad médica nos viene recomendando es de un riesgo enorme”, finalizó.

Con invitación

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, presidente de la comisión especial, señaló en una rueda de prensa que la reunión transcurrió “con mucha serenidad, sin estridencias, ni gritos ni puños cerrados”. Aseguró que “si se quiere un compromiso político convocando a la gente a que se quede en casa”, Lacalle Pou dijo que “con mucho gusto está dispuesto a encabezar esa campaña si todos los partidos políticos lo acompañan”. Agregó que la diferencia con el FA sobre la restricción de la movilidad “sigue siendo la misma”, porque el gobierno entiende “que no están dadas las condiciones para lo que solicita la oposición”.

El legislador blanco señaló que no hay una diferencia con el FA en cuanto a la percepción de la situación de la pandemia, ya que “todos” concuerdan en “la gravedad”, al punto de que “las medidas que ha adoptado el gobierno de coalición están referidas a eso, con las inversiones que se han realizado y las medidas que se han adoptado”. “Lo que pasa es que cuando uno habla de generalidades o no tiene la responsabilidad de gobernar, es mucho más fácil decir cosas que después son muy difíciles de concretar”, sostuvo.

Por último, Penadés informó que el gobierno aceptó “más de siete” de las propuestas del FA. Según supo la diaria, algunas de ellas son: revisar los protocolos en los lugares de trabajo, el aumento del monto mínimo del seguro de paro y subsidio por desempleo especial para embarazadas con comorbilidades previas [el FA había propuesto originalmente una “licencia especial con goce de sueldo por seis semanas” para “los trabajadores con comorbilidades”].

“Primero que nada, hay que dejar bien claro que nadie desconoce la situación crítica que se está atravesando”, señaló a la prensa el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Subrayó que “todos” son conscientes de la “hora histórica que estamos viviendo”, pero también saben que “se están tomando las medidas adecuadas” para que “de una forma u otra se pueda salir adelante”.

El senador subrayó que “no es que se descarten” mayores restricciones a la movilidad, y sostuvo que “se invita a la gente a restringir la movilidad”. “En eso estamos todos de acuerdo, en que hay que restringirla. A lo que no se quiere llegar es a disponer medidas que después no se puedan controlar efectivamente. No se quiere llegar al punto de represión, y parece que hay algunos que quieren que se llegue a ese punto”, sostuvo.

Por último, Manini dijo que el martes vence el plazo de funcionamiento de la comisión especial y que se propondrá renovarlo “para plasmar en proyectos de ley aquello que merece ley de las propuestas que se van acordando, y para seguir haciendo el seguimiento del covid, como lo marca el nombre de la comisión”.

“Una pena”

En tanto, en el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) no cayeron bien algunas de las declaraciones que hizo Lacalle Pou en la entrevista con Subrayado el martes de noche. En particular, generó rechazo la afirmación de que “más menos” sólo se descartaron tres recomendaciones de las que hizo el grupo en su informe de febrero.

Un integrante del GACH dijo a la diaria que es “una pena” que el presidente crea que la restricción de movilidad no funciona, “porque la evidencia científica lo sustenta”. Subrayó que “lo que hay que hacer no es lo que se hace”, y esto sucede “desde hace meses, no es de ahora”. Agregó que es “desmotivante escuchar a un presidente que no escucha a la ciencia”.

El matemático Marcelo Fiori, integrante del GACH, escribió en Twitter que en todos los países que lograron “bajar el pico” del virus “las autoridades impulsaron medidas” para bajar la movilidad. Sostuvo que en diciembre y fines de marzo hay “pequeños ejemplos de éxito”, en referencia a que con medidas del gobierno se redujo la movilidad y los casos. “Está claro que la decisión es política, y que incluye otros elementos. El argumento ‘no creo que funcione’ no es de recibo. La evidencia científica que venimos poniendo sobre la mesa desde hace tiempo es contundente y no admite dos lecturas”, concluyó.