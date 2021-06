No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Tribunal de Cuentas (TCR) resolvió no observar el aumento de la partida para la compra de vacunas contra la covid-19, que pasará de 120 a 180 millones de dólares. La resolución, según supo la diaria, fue aprobada por mayoría pero con salvedades de los ministros en representación del Frente Amplio (FA), ya que consideraron que no correspondía observar o no la ampliación, sino simplemente tomar conocimiento.

Según informó el semanario Búsqueda, el TCR pautó una reunión urgente este jueves para tomar una decisión ante la solicitud del gobierno. El 20 de enero, el Poder Ejecutivo informó al organismo que preveía un gasto de 120 millones de dólares bajo causal de excepción ante la “notoria escasez de los bienes o servicios a contratar” en el marco de la pandemia. El tribunal dispuso en términos generales que no tenía objeciones y planteó que todas las contrataciones o procesos de contratación debían presentarse con “intervención preventiva del tribunal”.

El presidente, Luis Lacalle Pou, había adelantado en febrero que la inversión podía ser mayor. “Nosotros le dijimos al Tribunal de Cuentas que 120 millones de dólares pueden llegar a ser el total de lo que el país gaste en vacunas, que no quiere decir que lleguemos a eso. Veremos cuáles vacunas compramos, cuántas dosis y el precio de cada una de ellas, y ahí sí, a lo almacenero, algunos harán la cuenta y ustedes sabrán cuánto gastó totalmente el país en las vacunas”, sostuvo.