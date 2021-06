No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Carlos María Uriarte, ministro saliente de Ganadería, Agricultura y Pesca, se reúne este lunes con el presidente Luis Lacalle Pou, luego de que este domingo se le comunicara que será relevado por Fernando Mattos, actual presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Según dijo Uriarte en declaraciones a la prensa antes de entrar a la reunión, el pedido de renuncia lo sorprendió.

En la entrada de la residencia de Suárez y Reyes, Uriarte dijo que el planteo de su salida del gabinete llegó desde la bancada de Ciudadanos, el sector del Partido Colorado (PC) fundado por Ernesto Talvi que ahora está liderado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Según Uriarte es un pedido que debe “acatar como corresponde y agradecer por la confianza que depositaron en mí este tiempo”.

Consultado sobre si lo sorprendió este movimiento que se le comunicó el domingo aseguró: “La verdad que sí”. De todas formas, comentó que “de ninguna manera” le molesta la decisión: “Agradezco de corazón haber tenido el honor de haber desempeñado el cargo y haber aportado lo que esté a mi alcance”.

Uriarte afirmó que no le corresponde analizar los motivos de su salida del ministerio, pero que se retira con “la tranquilidad de haber hecho el máximo esfuerzo para aportarle a la patria”. Consultado sobre si hubo algún error que determinara su cese al frente de la cartera, el jerarca aseguró: “Lo he pensado mucho y la verdad es que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero miro para atrás y no lo veo”, aunque agregó que “todo siempre es mejorable, uno siempre quiere hacer más”.

Con respecto a la transición con Mattos comentó que estará a la orden de lo que disponga Lacalle Pou: “Hay muchas cosas en marcha que entendemos necesitan continuidad. Con Fernando nos reúne una gran amistad y vamos a hacer lo posible para que su gestión sea lo mejor que se pueda”.

La remoción de Uriarte del cargo fue de común acuerdo entre el presidente y el PC, según supo la diaria, porque tanto en el gobierno como en ese partido había “disconformidad” con su gestión. A su vez, dentro de Ciudadanos había discrepancias con el “manejo político” del ahora exministro con el PC.

Mattos también concurrió a la residencia para hablar con Lacalle Pou y antes de ingresar dijo a la prensa que tanto las prioridades de la cartera como la composición de su equipo serán evaluadas en diálogo con el presidente. Asimismo, comentó que le envió un mensaje a Uriarte pero espera a tener la reunión con Lacalle Pou antes de conversar y comenzar el proceso de transición.