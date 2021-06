La presidencia de UTE resolvió iniciar una acción administrativa contra el presidente de la Asociación de Funcionarios de UTE (AUTE), Gabriel Soto, a raíz de un correo electrónico que envió el pasado sábado a los afiliados de AUTE, desde su mail institucional, exhortando a devolver las papeletas firmadas para impugnar el recurso de referéndum contra la ley de urgente consideración.

En el correo electrónico, Soto expresaba que “en poquitos días finaliza el plazo de entrega de las firmas a la corte electoral para habilitar el referéndum que ponga a consideración la derogación o no de 135 artículos de la LUC, en tal sentido se exhorta a todas y todas a entregar todas las papeletas que estén firmadas para que sean integradas por la comisión”. Además indicaba que “en Montevideo hay que acercarlas al local de AUTE, en el interior hacerlas llegar a los/as delegados/as para que se envíen por correo (o se entreguen en los plenarios) sin falta esta semana”.

Finalmente, señalaba que “la recolección de firmas busca generar un espacio democrático de discusión y resolución acerca de los 135 artículos más regresivos de la LUC, y ha tenido un enorme despliegue de esfuerzos por todo el país” por lo que consideraba “imprescindible saludar y reconocer a todas y todos quienes han destinado esfuerzos en esta campaña que ahora se encuentra en su recta final”.

En diálogo con la diaria, el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, sostuvo que el inicio de acciones administrativas no necesariamente implica que vaya a haber una sanción, sino una “investigación” sobre el caso. Alegó que “los mails corporativos, que los arroba UTE, sólo pueden ser utilizados con fines institucionales”, y que el dirigente debió “haber usado el de AUTE o el personal”. “Son razones cuasipolíticas que ni pueden involucrar a la empresa”, argumentó.

Soto, por su parte, resaltó que el correo se envió exclusivamente a los trabajadores afiliados al sindicato y no a toda la plantilla, y afirmó que “por convenio de negociación colectiva, para facilitar la acción sindical” se acordó el uso del correo institucional de UTE, por el que se transmite “todo tipo de información: desde un campamento hasta un conflicto, comunicados, citaciones, todo lo que sea difusión”. “Nosotros tenemos autorización para utilizar ese medio, incluso la UTE nos facilita el listado de afiliados para poder enviar los mails. Y hemos enviado posicionamientos políticos de todo tipo; es una herramienta de utilización gremial”, afirmó Soto, aunque aclaró que fue la primera vez que se utilizó ese medio para enviar información sobre el referéndum.

Al respecto, Sanguinetti dijo que puede “entender que hay una zona gris” en cuanto al contenido de este correo, pero consideró que justamente “como hay una zona gris hay que distinguir los parámetros de la actividad sindical de la actividad empresarial”. “Quizás en otras épocas las cosas eran diferentes, pero quizá antes estaban mal”, reflexionó.

En AUTE hay expectativa sobre lo que resuelva el Directorio, aunque no es seguro que el tema se trate este jueves. Según dijo Soto, luego de que el asunto se “efectivice” y el sindicato conozca “bien los motivos”, si la medida se concreta, se la va a “enfrentar de la forma más contundente”. “La posición del sindicato es que no cometimos un error, sino que hicimos ejercicio de un derecho, comunicándole a nuestros afiliados una actividad sindical resuelta por todos los organismos de nuestro sindicato. No es una comunicación proselitista, ni cerca. Esto es un intento de disciplinamiento que no vamos a aceptar. Entender lo que hicimos como una falta significa cercenar un derecho”, consideró Soto.

Por otra parte, para el sindicalista este caso “no escapa a lo que ha pasado en otros lugares” en el marco de la campaña por el referéndum. “No es un tema de AUTE solamente. Nosotros seguimos con 15 compañeros sancionados en San José por sacarse fotos dentro de un liceo vacío [con mensajes prorreferéndum]; tenemos denuncias de seguimiento policial a militantes que están juntando firmas en espacios públicos; sancionados por utilizar sus redes sociales; ataques sucesivos a Fernando Pereira y el PIT-CNT en general”, enumeró. En su opinión, “estamos en un momento en el que se están queriendo imponer determinadas pautas de comportamiento al sindicalismo que son nuevos límites a la democracia”.