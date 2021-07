No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Pedro Castillo, el candidato más votado en la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, sigue sin ser proclamado presidente electo de Perú. El miércoles 28 de julio debería asumir el nuevo gobierno, y las autoridades electorales esperan tener resueltas para el jueves 15 todas las impugnaciones de votos presentadas por la rival de Castillo, Keiko Fujimori, quien quedó a 44.000 votos de distancia del ganador, según el escrutinio oficial.

A estos intentos de revertir el resultado se agregaron en los últimos días nuevas tensiones, un mes después de la elección. El fin de semana, la Fiscalía abrió una investigación por sospechas de que dirigentes de Perú Libre, el partido por el cual fue electo Castillo, hayan estado involucrados en acciones para financiar la campaña de manera irregular, con fondos del gobierno de Junín, el departamento que gobernaba Vladimir Cerrón, el fundador de ese movimiento.

Una fiscal, Bonnie Bautista, pidió 36 meses de prisión preventiva contra 20 personas sospechosas de integrar una organización denominada Los Dinámicos del Centro, que supuestamente desviaba recursos del gobierno regional para la campaña de Perú Libre. “El objetivo era financiar la campaña del partido político de turno” en Junín, que también presentó candidatos a la presidencia y al Congreso, dijo Bautista.

La figura de Cerrón fue controvertida incluso durante la campaña. Cuando Castillo mencionó al economista Kurt Burneo Farfán como uno de los colaboradores de un eventual gobierno de Perú Libre, Cerrón dijo públicamente que el partido no necesitaba a ese técnico. La prensa consultó al candidato sobre esas declaraciones y Castillo ratificó que contaba con Burneo y agregó: “No tiene nada que ver acá el señor Cerrón. El señor Cerrón tiene que entender que esta no es su lucha. Es la lucha del pueblo”.

El fundador de Perú Libre, además, debió dejar el gobierno regional de Junín entre acusaciones de corrupción y en medio de una investigación sobre irregularidades en la emisión de libretas de conducir y en la asignación de puestos laborales a sus seguidores.

Fujimori en campaña

El fin de semana, apenas se conoció la acusación de la fiscal Bautista, Fujimori pidió que se actúe contra Castillo. “Ustedes tienen la obligación histórica de no permitir que se consolide un candidato de manera irregular”, dijo Fujimori dirigiéndose al presidente de Perú, Francisco Sagasti, y a las autoridades electorales, a las que llamó a que no convaliden a un candidato “ilegítimo”.

“Hemos leído las denuncias que hay sobre Los Dinámicos del Centro, sabemos cómo han financiado el fraude en la mesa. Lo que se está viendo es el comienzo del hilo de la madeja; la verdad va a salir a la luz, no sigan tapando el sol con un dedo”, dijo Fujimori. La dirigente ha insistido en que las autoridades electorales “no quieren analizar las tantas denuncias que se vienen conociendo y se vienen revelando”.

La mayoría de las denuncias de irregularidades en la votación que presentó el fujimorismo han sido descartadas. Tanto las autoridades electorales como expertos y observadores internacionales descartaron que los resultados de esta elección sean fraudulentos. La Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo, y hasta el Departamento de Estado estadounidense señalaron que no hubo irregularidades graves, que alteraran el resultado.

A su vez, ante las acusaciones contra integrantes de Perú Libre, Castillo negó haber recibido financiamiento irregular y afirmó que está dispuesto a someterse “a cualquier tipo de investigación” para “que se diga si alguien” le “ha alcanzado un sol”, la moneda peruana. “No podemos estar sometiéndonos a actos delincuenciales y de corrupción, [los] rechazo rotundamente, seré el primero en salir a decirlo, empezando por mi propio entorno”, manifestó.

Impugnaciones y denuncias

La mayoría de las impugnaciones de votos que presentó el partido de Fujimori, Fuerza Popular, aluden a firmas que supuestamente no coincidían con las del padrón del registro civil, en particular en zonas campesinas en las que el voto a Castillo fue muy fuerte. Una de esas firmas es la de Shirley Apaza Quispe, una ciudadana de San Antonio de Umayo, en Puno, que fue designada integrante de mesa de votación y cumplió con esa tarea. Apaza denunció ahora a Fujimori por difamación y calumnia.

“Me atribuyeron falsamente haber cometido el delito de falsificación de firmas, una presunta suplantación de identidad y haber cometido fraude electoral”, manifestó Apaza en su denuncia, según informó el diario peruano La República. “Las firmas que aparecen en el acta electoral cuya nulidad se ha solicitado corresponden a mi persona y son de mi puño y letra, yo misma he firmado esas actas electorales, en el momento de la instalación, sufragio y escrutinio”, agregó, y dijo que esta acusación la convirtió en “objeto de estigma social” en su entorno social y el de su familia, por lo cual reclama un resarcimiento económico. Agregó que si su firma parece distinta a otros registros anteriores se debe a que en su actividad habitual no suele practicar la firma. “Soy campesina agricultora y no hago uso de mi firma de manera constante”, aclaró.

Nueva investigación contra Keiko Fujimori

Días atrás se filtró una conversación telefónica de Vladimiro Montesinos, el exasesor presidencial de Alberto Fujimori que hoy está en prisión por violaciones a los derechos humanos. En esa charla, Montesinos le habló a un comandante retirado, Pedro Rejas, acerca de sobornar a jueces de un tribunal electoral para que fallaran a favor de la candidata de Fuerza Popular e hija del exgobernante. También propuso que las denuncias de irregularidades en la votación se presentaran a la Embajada de Estados Unidos con la expectativa de que ese país presionara a Perú.

Además, Montesinos dice que los integrantes de Fuerza Popular “han recibido un montón de plata, pero se la han tirado [robado]”, y que se debería buscar el apoyo de empresarios que respaldan a Fujimori para pagar los sobornos a los jueces.

A partir de esos audios, la Fiscalía abrió el lunes una nueva investigación preliminar contra la dirigente por sospechas de lavado de activos vinculado con la campaña electoral de este año. Ya hay investigaciones abiertas sobre otras campañas de Fujimori. De acuerdo con el diario limeño El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez, que dirige la investigación, sostuvo que ese blanqueo de fondos se pudo haber hecho “bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita”, y que hay indicios de que esa “actividad criminal” no terminó.