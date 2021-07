No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El juez Armando Zeballos negó durante una audiencia realizada el martes la solicitud de cesar la detención preventiva y pasar a un régimen de detención domiciliaria presentada por la defensa de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, acusada en la causa denominada como de golpe de Estado por terrorismo, sedición y conspiración, delitos presuntamente cometidos en su calidad de senadora, antes de asumir la presidencia del Estado, el 12 de noviembre de 2020.

Según informó el diario El Deber, la defensa de Áñez presentó nuevos argumentos, pero el magistrado consideró que se mantienen los riesgos procesales y hay probabilidad de autoría y participación de la exmandataria de facto en los hechos, como sostuvieron los abogados de la Fiscalía y del gobierno.

Áñez, quien participó en la audiencia, que se prolongó durante más de ocho horas, en forma virtual desde la cárcel paceña de Miraflores, negó haber cometido algún acto de terrorismo y advirtió que “tantas acusaciones, con juicios de responsabilidades, van a terminar con mi salud y vida”.

De acuerdo a lo que consignó el diario La Razón, la expresidenta de facto de 54 años le dijo al magistrado: “A qué extremo hemos llegado que me estoy conformando por solicitar casa por cárcel”, y agregó: “Señor juez: no estamos pidiendo la libertad irrestricta, no estamos pidiendo impunidad, lo que estoy pidiendo es la detención domiciliaria”.

La exmandataria de facto fue detenida en marzo en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, su departamento natal, y la Justicia ordenó que sea recluida en el penal de Obrajes, en La Paz. Pero días más tarde fue trasladada a la cárcel de Miraflores, donde existen mejores condiciones para atender los problemas de hipertensión de la reclusa.

Al culminar su alegato, Áñez le dijo al juez Zeballos: “Quiero decirle también, señor magistrado, que yo tengo derecho a salud, porque soy madre, porque tengo hijo, porque todavía tengo responsabilidades con ellos; no es posible que por una venganza política, por un intento de cambiar la realidad de los hechos yo tengo que estar presa”.